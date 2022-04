Il 6 aprile seduta straordinaria del consiglio comunale

Mercoledì 6 aprile alle 16.30 si torna sala consiliare per la seduta straordinaria del consiglio comunale (la seconda convocazione, qualora occorresse, si terrà lunedì 11 aprile alla stessa ora). L'assise si terrà in presenza: sarà ammessa la partecipazione dei cittadini che dovranno essere in possesso di mascherina ffp2 e di certificazione verde Covid-19 (green pass). La seduta verrà comunque trasmessa anche via streaming.

Ben dodici i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazione atti adottati.

2. Interrogazione, ai sensi dell'art. 47 del Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale sulla gara telematica con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. N. 50/2016, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica, presentata il 22.03.2022 - Prot. N. 14336 - a firma del Consigliere Vito Bovino.

3. Dichiarazione di interesse pubblico finalizzata all'acquisizione sanante al Demanio indisponibile del Comune di Corato di parte della sede stradale di Via Lago Baione.

4. Dichiarazione di interesse pubblico finalizzata all'acquisizione sanante al Demanio indisponibile del Comune di Corato di parte della sede stradale di Via Santa Maria (Via Generale Ameglio) e di aree adibite a percorso pedonale e carrabile per l'accesso alla Scuola Media M. R. Imbriani da Via F. Coppi.

5. Dichiarazione di interesse pubblico finalizzata all'acquisizione sanante al Demanio indisponibile del Comune di Corato di parte della sede stradale di Via della Disfida.

6. Progetto di salvaguardia idraulica dell'abitato -IV stralcio. Approvazione in via definitiva del progetto definitivo costituente approvazione di Variante Urbanistica al PRG ed apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

7. Regolamento sul funzionamento del Coordinamento Istituzionale dell'Ambito Territoriale n.3 Corato - Ruvo di Puglia - Terlizzi - Approvazione.

8. Regolamento per l'affidamento dei Servizi Sociali dell'Ambito Territoriale n. 3 Corato - Ruvo di Puglia - Terlizzi - Approvazione.



9. Regolamento sul funzionamento dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale n. 3 Corato - Ruvo di Puglia - Terlizzi - Approvazione.



10. Regolamento sull'utilizzo delle sale comunali.



11. Regolamento sui contratti di sponsorizzazione.



12. Regolamento sulla concessione del patrocinio morale ed utilizzo dello stemma comunale.