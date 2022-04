Ospedale Umberto I, Piarulli: «Siano attivati i servizi previsti. Non si può aspettare a lungo»

«L'ospedale Umberto I di Corato è classificato come ospedale di primo livello e deve essere messo nelle condizioni di svolgere completamente le sue attività a beneficio di una vasta utenza. La salute è un bene prezioso per tutti». È quanto riferisce la senatrice del Movimento Cinque Stelle Bruna Piarulli, intervenendo nel dibattito istsituzionale circa il destino del nosocomio coratino.

«Almeno sino a quando non saranno creati i nuovi ospedali di Andria e del Nord Barese, devono essere assicurati tutti i presidi, attrezzature, risorse umane ed economiche di uno ospedale di primo livello, così come previsto dalla normativa vigente . Non può essere giustificato il depauperamento dei reparti o il mancato potenziamento dell’organico in servizio» continua la senatrice, riferendosi in particolare al pronto soccorso che risente di una grave carenza di organico tra i medici. «Attualmente - rivela la parlamentare - sono in servizio soltanto 4 unità; nel reparto di ortopedia, così come in quello di chirurgia, sono in servizio solo 2 medici».

«Se da un lato - continua Piarulli - apprezziamo la volontà di non far chiudere l'ospedale di Corato, dall'altra non possiamo rimanere silenti dinanzi a carenze che pregiudicano l'efficacia stessa delle attività del presidio che, è bene ricordare, serve un bacino di utenza molto ampio».

«Non si può pensare di dover attendere gli anni che occorreranno alla realizzazione del nuovo presidio di Andria o del Nord Barese per offrire ai cittadini un servizio sanitario completo ed efficiente. Auspico, pertanto, che il presidente Emiliano, l'assessore regionale alla sanità Palese, valutino in tempi rapidi un potenziamento dell'ospedale di Corato classificato – proprio da Emiliano – come ospedale di primo livello e accolgano l'invito a beneficio della collettività, così come avvenuto con l'allestimento della nuova mammografia 3D da me fortemente voluta» conclude la senatrice Piarulli.