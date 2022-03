Anche Palese rassicura: «L'Ospedale di Corato non chiuderà»

La rassicurazione arriva direttamente dall'assessore regionale alla sanità Rocco Palese ed è stata recepita direttamente dalle orecche del sindaco Corrado De Benedittis e del presidente della commissione Sanità Salvatore Mascoli: l'Ospedale Umberto I di Corato non chiuderà, o almeno non chiuderà sinché le scelte politiche dipenderanno da questo governo regionale. Medesima rassicurazione era stata data dal vice capo di gabinetto del presidente Emiliano Domenico De Santis al segretario del Partito Democratico Attilio Di Girolamo, andato a Bari per perorare la causa del nosocomio coratino. Sostanzialmente un passo indietro rispetto a quanto riferito dallo stesso Palese nella commissione congiunta bilancio - sanità svoltasi lo scorso 7 marzo in Regione in cui - in maniera inequivocabile - si parlava di soppressione del punto di Corato dopo l'attivazione del nuovo ospedale di Andria.

«Nelle ultime settimane è tornato prepotentemente d’attualità il futuro del nostro Presidio Ospedaliero, oggetto di discussione nel corso di una commissione congiunta regionale in cui è stato dato in chiusura dal neo assessore alla sanità Rocco Palese in ottemperanza ad un regolamento di dieci anni fa. Oggi (ieri, ndr), però, insieme al Sindaco, in qualità di presidente della Commissione Sanità, ho incontrato l’assessore regionale Rocco Palese, allo scopo di ottenere chiarimenti riguardo il nostro ospedale. Per un verso c'è, di fatto, la rassicurazione che l'ospedale non chiuderà, d'altro canto, bisogna anche capire, a quale livello di efficienza e produttività si punta. La problematicità della questione merita di essere affrontata in Consiglio Comunale, per coinvolgere, in modo trasparente e democratico, tutte le forze politiche e la cittadinanza. L'attenzione e l'impegno della Maggioranza e del Sindaco sono massime» ha riferito il consigliere comunale Salvatore Mascoli.

«L'ospedale non chiuderà» ha detto Palese. Certamente. Almeno sino a quando non sarà costruito il nuovo ospedale di Andria, fu detto in commissione. Al momento, oltre alle strette di mano, non c'è nulla di scritto. Agli atti c'è soltanto il verbale della commissione del 7 marzo, quella in cui Palese dà notizia della soppressione dei punti ospedalieri di Corato, Canosa e Trani in conseguenza dell'attivazione del nuovo ospedale di Andria.