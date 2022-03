Soltanto ieri il Partito Democratico, attraverso una nota, aveva rassicurato la popolazione coratina circa il destino dell'ospedale Umberto I. «Non chiuderà» aveva detto il segretario Attilio Di Girolamo, reduce da un incontro con il vice capo di gabinetto di Michele Emiliano, l'esponente DEM Domenico De Santis. Una rassicurazione che arrivava a distanza di pochi giorni dalla sottoscrizione dell'accordo che sanciva che il tanto atteso ospedale del nord barese non sarebbe stato collocato a Corato bensì a Bisceglie, a pochi metri di distanza da Molfetta e che l'ospedale di Molfetta, classificato come ospedale di base, avrebbe ricevuto 16 milioni di euro per il suo potenziamento.

Ciò che ha riferito De Santis a Di Girolamo è esattamente il contrario di quanto riferito dall'assessore alla sanità della Regione Puglia Rocco Palese durante la commissione congiunta bilancio e sanità dello scorso 7 marzo. «La realizzazione della rete ospedaliera prevede la realizzazione di 54 nuovi presidi ospedalieri in sostituzione dei presidi ospedalieri esistenti e per completare l'offerta ospedaliera nell'area in cui sono disattivati gli altri presidi ospedalieri» per effetto dei regolamenti del 2011 e del 2012 - ha riferito Palese alla commissione.

«Viene confermato: il nuovo ospedale del Sud Est barese, tra Monopoli e Fasano con conseguente disattivazione degli attuali stabilimenti di Monopoli e Fasano; nuovo ospedale di Andria con conseguente disattivazione degli stabilimenti di Andria, Canosa e Corato (....), nuovo ospedale del Nord barese, area Adriatica tra Bisceglie e Terlizzi con conseguente disattivazione degli stabilimenti di Bisceglie, Trani, Molfetta e Terlizzi» ha detto l'assessore alla sanità nel corso della commissione. Nulla che lasci spazio ad interpretazioni. L'ospedale di Corato, secondo quanto riferito in commissione, sarà disattivato.

Cosa è accaduto dal giorno delle dichiarazioni dell'assessore Palese in sede istituzionale alla riunione informale tra Di Girolamo e De Santis? Cosa ha spinto il vice capo di gabinetto del presidente della Regione a prendere un impegno così importante, smentendo di fatto l'assessore alla sanità e quanto riferito in sede istituzionale? Domande la cui risposta spetta adesso ad organismi istituzionali e non più ad interlocutori politici; domande le cui risposte dovranno essere contenute in atti ufficiali e non più relegate a promesse verbali.