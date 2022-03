Il PD scarica l'assessore Bucci: "Non ci rappresenta più"

Si allarga lo squarcio all'interno del Partito Democratico cittadino con effetti che si riverberano all'interno dell'amministrazione comunale. La sezione locale del PD ha, infatti, diffuso una nota telegrafica nella quale annuncia di non sentirsi più rappresentato dall'assessore Concetta Bucci, lasciando al sindaco ogni valutazione per eventuali provvedimenti. Una posizione che, tradotta, ha il significato di un invito ad accelerare il rimpasto di giunta ormai divenuto improcrastinabile. La rottura definitiva tra il gruppo in consiglio comunale del Partito Democratico e uno dei suoi rappresentanti in Giunta, l'assessore Concetta Bucci, si è consumata nei giorni scorsi con un duro botta e risposta tra la capogruppo Nadia D'Introno e la stessa Bucci in merito alla complessa situazione dell'Asipu. In quella occasione si era platealmente notato uno scollamento all'interno del partito che preferì non lavare i panni sporchi in casa, bensì lo fece in pubblica piazza. Oggi, con il breve comunicato stampa, si sancisce definitivamente la rottura. Al momento, dunque, Felice Addario rimane l'unico rappresentante riconosciuto del Partito Democratico in Giunta.