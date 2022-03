Scricchiola l'alleanza col PD, De Benedittis si guarda attorno

Volano gli stracci tra l’amministrazione comunale di Corato e il Partito Democratico che dovrebbe sostenerla. E ancor più rilevante, sul piano politico, che volino gli stracci tra la segreteria, i consiglieri comunali e l’assessore indicato dallo stesso partito come proprio rappresentante in giunta. Sembra ormai chiaro ed inequivocabile che tra il PD locale e l’amministrazione del sindaco De Benedittis più di qualcosa si sia rotto. I toni dei botta e risposta tra la segreteria del partito, i consiglieri superstiti e l’assessore in quota PD Concetta Bucci rivelano la mancanza di un dialogo interno al partito e comunque la difficoltà a fare sintesi all’interno della maggioranza. La richiesta di convocazione della commissione bilancio per discutere sul futuro dell’Asipu è un atto, come rilevato dall’assessore Bucci, che rientra nelle prerogative dei consiglieri comunali.

Nulla di speciale, dunque, se non fosse che il Partito Democratico, ed in particolare la capogruppo D’Introno, avevano già manifestato la loro insofferenza rispetto alla linea dell’amministrazione in materia di Asipu. D’Introno e Addario, i due consiglierei del Partito Democratico, decisero di non votare a favore dei debiti fuori bilancio, aprendo di fatto una frizione con il resto della maggioranza e in particolare con l’amministrazione. Che qualcosa non andasse anche all’interno dello stesso Partito Democratico è sotto gli occhi di tutti: la vita in un partito che in un anno e mezzo ha dimezzato la propria presenza in consiglio comunale, perdendo ben due consiglieri, non deve essere semplice. Ed ora il braccio di ferro è con il proprio esponente in giunta.

Aria di rimpasto

Concetta Bucci, assessore attualmente in quota PD, con la sua piccata risposta alla nota della segreteria, ha ufficialmente scelto di non avere più riferimenti in consiglio comunale, o almeno riferimenti PD. Il rimpasto, anche in ragione del nuovo assetto del consiglio comunale, i cui equilibri sono stati modificati da divorzi vari e dalla nascita del gruppo misto, è imminente. E non è un caso che la delega rimasta vacante alle Politiche giovanili, non sia mai stata assegnata. La giunta potrebbe cambiare nella sua interezza, probabilmente salvando soltanto gli eletti (Marcone e Varesano) che hanno lasciato il posto in consiglio per approdare in giunta. Ma in politica tutto può cambiare dalla sera alla mattina.

Il mandato esplorativo di De Benedittis

E non sembra nemmeno essere casuale la scelta del sindaco di convocare a Palazzo di Città i consiglieri comunali del gruppo misto e la segreteria politica di Nuova Umanità. L’obiettivo, nemmeno troppo difficile da intuire, è quello di sondare il terreno al fine di costruire una maggioranza alternativa a quella che attualmente lo sostiene. In altri termini: si pensa a liberarsi dell’”ingombro” PD. D’altra parte un rimpasto, con la possibile estromissione dalla giunta dell’altro assessore legato al Partito Democratico, Felice Addario, metterebbe una sensibile ipoteca sulla permanenza del PD in maggioranza. E De Benedittis non vuole correre rischi. Per questo ha invitato a Palazzo di Città i consiglieri Alessandro Palmieri, Gennaro Sciscioli, Salvatore Mascoli e Vincenzo Mastrodonato. Un colloquio lungo e cordiale, trapela dagli ambienti politici, nel corso del quale il sindaco - che ha ricevuto da solo gli interlocutori - avrebbe candidamente espresso il suo desiderio di collaborazione.

A loro volta i consiglieri avrebbero cordialmente fatto intendere al primo cittadino di gradire un coinvolgimento serio, nei fatti e non soltanto verbale, nell’attività amministrativa. Nessuno si è, di fatto, discostato da quella che era la linea originaria. Di recente, lo stesso consigliere Gennaro Sciscioli, in una intervista rilasciata al nostro giornale, aveva a chiare lettere manifestato il proprio desiderio di coinvolgimento. Medesimo desiderio era stato palesato in più occasioni dal consigliere Mascoli ed anche da Palmieri. Mastrodonato, invece, eletto nell’opposizione, avrebbe ribadito la sua volontà di non legarsi all’amministrazione comunale. Più rapido, invece, sarebbe stato l’incontro con i quattro delegati di Nuova Umanità. I due fratelli Bovino, consiglieri comunali, non hanno partecipato al colloquio col primo cittadino. Difficile pensare che, dopo le disattese promesse di coinvolgimento iniziali, Vito e Michele Bovino possano sostenere in consiglio la linea dell’amministrazione.