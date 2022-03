Riapertura tratta ferroviaria Andria-Corato: a che punto siamo?

Che fine ha fatto la riapertura della tratta ferroviaria Andria-Corato? A chiederselo è l’on. Giuseppe D’Ambrosio dopo che Ferrotramviaria avrebbe asserito che il ritardo nella riapertura della tratta dipenderebbe da tempistiche burocratiche e non tecniche.

«Preoccupato ed incuriosito da questo presunto ritardo burocratico - commenta l’on. D’Ambrosio - ho iniziato ad interessarmi sia presso la segreteria del Ministro delle Infrastrutture che presso ANSFISA, l'Agenzia Nazionale Sicurezza Ferrovie, che ringrazio per avermi formalmente risposto. I riscontri che mi sono pervenuti - prosegue D'Ambrosio - riportano che in una riunione tenutasi in data 10.01.2022, risultava che i lavori non erano ancora conclusi e che sarebbero terminati presumibilmente entro marzo 2022 (saranno stati terminati?).

Solo dopo aver terminato i lavori ed aver ottenuto le previste certificazioni, Ferrotramviaria avrebbe potuto presentare ad ANSFISA la richiesta per la messa in servizio; quando Ferrotramviaria trasmetterà tutta la documentazione prevista, ANSFISA impiegherà un tempo stimato in cinque mesi per verificare la complessa documentazione e fare sopralluoghi. La tratta ferroviaria Andria-Corato evoca una storia troppo dolorosa per tutti noi, per cui io mi esimo dal fare qualsiasi considerazione politica e, senza un filo di polemica, invito l’amministrazione comunale ad approfondire ulteriormente tale questione che tanto colpisce i cittadini che hanno pagato tanto in termini di disagi e disservizi e che tanto ancora pagheranno».