Eletti i cittadini delle consulte comunali permanenti, ecco tutti i componenti

Il consiglio comunale della scorsa settimana ha portato in dote l'elezione dei cittadini che avevano fatto richiesta per partecipare alle diverse consulte comunali permanenti. Come specificato dall'assessore Concetta Bucci durante il consiglio, le associazioni e gli ordini professionali entrano di diritto, comunicando semplicemente il nome del referente, senza essere soggette alla data di scadenza, quindi associazioni e ordini possono ancora aderire.

Cosa sono le consulte permanenti. Le consulte, come da regolamento, sono organi consultivi stabili in materia di sanità, sviluppo economico, interventi a favore dei giovani, sport, assistenza, salvaguardia ambientale, tempi di vita e di lavoro della città ed in altre materie, chiamando a parteciparvi rappresentanti delle associazioni, degli ordini professionali, delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali e delle associazioni di volontariato operanti nei relativi settori, sempre che dimostrino di aver un ordinamento interno di carattere democratico. Tali consulte esprimono il loro motivato parere preventivo su tutti gli argomenti di particolare rilevanza nei rispettivi settori di competenza che debbano essere esaminati dalla Giunta o dal Consiglio. Esse possono altresì esprimere di propria iniziativa, pareri, suggerimenti e richieste di intervento a tutti gli organi comunali.

Queste le consulte e i componenti (in grassetto i cittadini eletti).

Consulta per lo sviluppo economico e del lavoro

Diaferia Antonio; Marcone Domenico (Corato Connect); Caterina Giuseppe (Ordine Periti Industriali); Modesti Cataldo Tommaso (Collegio Prov. Geometri); Tedone Luigi (Confagricoltura); Fiore Annamaria (Legambiente Corato); Tarantini Elena (Fidapa); Piccione Michele (Cna); Petrone Vincenzo; Stolfa Francesco (Ordine Avvocati Trani); Modesti Michele, Squeo Francesco (Aic); Petrone Natalino (Lions Club).

Consulta per le "politiche a favore delle persone disabili"

Biancolillo Vincenzo; De Luca Luciano; Marcone Filomena (Harambè); Gallo Vincenzo Antonio; Bucci Lorenzo (Vivianus); Mastromauro Angela (Fidapa)

Consulta per lo sport

Perrone Vincenzo; Ribatti Raffaele (Lions Club); De Luca Luciano; Aliberti Girolamo (Asd Corato Atletica Leggera); Vangi Vittorio (Asd Tennis da tavolo); Strippoli Roberto (As Rugby Corato); Addario Luigi (Asd Circolo Tennis Tandoi); Tarantini Anastasia

Consulta per la cultura

Strippoli Giovanni (Centro Sub Corato); Faretra Giuseppe (Legambiente); Quinto Angela (Fidapa); Petrone Serena (Presidio del Libro di Corato); Sardano Maria Pia (Amici dei Musei); De Santis Francesco (Euterpe); Catalano Vincenzo (Anpi); Diaferia Gabriella (Università della Terza Età); De Benedittis Maria (Vivere In); Testini Francesca (Oltre le Radici); Lastella Savino (Abracadanze); Maggiulli Daniela (La Casa della Poetessa); Del Vecchio Vincenzo (Agorà); Montrone Antonio (Forum degli Autori); Zitoli Cosimo (R' Vecchiaridde); Maldera Giuseppe, Rutigliano Luigi, Losapio Michele Corradino (Ordine Avvocati Trani); Strippoli Gerardo (Proloco Quadratum); Di Bisceglie Giuseppe; Leone Francesco (Lions Club)

Consulta del volontariato e della solidarietà sociale

Del Vecchio Vincenzo (Agorà); Loiodice Franco (Ali del Soccorso); Di Gennaro Doriana (Harambè); Lotito Federico (Avis); Amorese Claudio (Lions Club); Spagnoletta Giovanni (Croce Rossa Italiana di Molfetta); Biancolillo Vincenzo; Mazzilli Mariella (Avo); D'Imperio Pasquale (Legambiente); Capurso Giovanni (Anpi); Belsito Lucia (Adisco)

Consulta per le pari opportunità

Capurso Giovanni (Anpi); De Meo Teresa (Fidapa); Mattia Daniela (Lions Club)

Consulta per l'ambiente

Capozza Michele (Lions Club); Caputo Giovanni (Ordine dei geologi); Diaferia Antonio; Bucci Ettore (Ordine Periti Industriali); Maldera Luigi (Collegio provinciale geometri); De Gioia Michele (Centro Sub Corato); Spagnoletta Giovanni (Croce Rossa Italiana di Molfetta); Biancolillo Vincenzo; Iannone Giuseppe (Legambiente Corato); Di Bisceglie Grazia (Fidapa); Balducci Giuseppe (Guardie per l'Ambiente Reg. Puglia); Laterza Pasquale (Guardie per l'Ambiente); Grimaldi Maria Cristina (Anpi); Ventura Francesco (Guardie Ambientali d'Italia); Addario Luisa (Ordine degli avvocati); Marcone Filomena (Harambè); Quinto Maurizio