Consiglio comunale, si dimette Anna Carminetti. Al suo posto Gennaro Sciscioli

La consigliera comunale di Italia in Comune, Anna Carminetti, ha rassegnato le dimissioni dal suo incarico. Nella lettera di dimissioni, protocollata ieri a Palazzo di Città, si fa riferimento a «sopraggiunti impegni professionali e personali che non mi consentono di proseguire nell'impegno istituzionale». Già dalla seduta del consiglio comunale prevista venerdì 25 febbraio, al posto di Anna Carminetti (che ricopriva anche il ruolo di presidente della commissione cultura e istruzione) siederà in aula Gennaro Sciscioli, primo dei non eletti nella lista di Italia in Comune.