Il 25 febbraio torna il consiglio comunale: si discuterà delle consulte

È stata convocata per martedì 25 febbraio alle 17.15 (occorrendo in seconda convocazione lunedì 28 febbraio 2022 alla stessa ora) la seduta ordinaria del consiglio comunale. Gran parte dei punti riguarda le consulte comunali permanenti dei vari settori. Sarà ammessa la partecipazione dei cittadini, soltanto fino al numero massimo dei 25 in possesso di certificazione verde Covid-19 che per primi avranno comunicato tale volontà all'indirizzo email segreteria@comune.corato.ba.it. La seduta sarà anche trasmessa via streaming.

L'elenco dei punti all'ordine del giorno: