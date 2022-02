SIxT, marcia indietro sulla rescissione con Soget? Il Comune: «Sono in corso valutazioni»

Potrebbe non essere detta l'ultima parola sulla sorte dell'attuale assetto della SIxT, la società mista pubblico-privato partecipata al 60% dal Comune che dal 31 dicembre scorso vede come socio privato la Soget spa. Il 14 febbraio, dopo una lunga serie di disservizi, il Comune ha inviato alla Soget la comunicazione di «risoluzione del contratto di servizio a seguito di grave inadempimento contrattuale», con una Pec firmata dalla dirigente del Settore ragioneria, personale e tributi, Mariaenza Leone.

Questa sera, però, Palazzo di Città fa sapere che «oggi si è tenuta una visita ispettiva presso l'agenzia SiXt a cui hanno partecipato, per la parte pubblica, la dirigente del settore tributi dott.ssa Mariaenza Leone, il dott. Giuseppe Leuci, funzionario comunale, l'assessore al ramo Dott. Adriano Muggeo, l'Amministratrice Unica di Sixt avv. Luciana Tarantini, il Comandante di Polizia Locale Dott. Giuseppe Loiodice. Sono in corso le conseguenti valutazioni» conclude il Comune. Null'altro trapela al momento da Palazzo San Cataldo. Ma il fatto che, come scrive il Comune, siano «in corso le conseguenti valutazioni», sembrerebbe voler dire che la rescissione del contratto comunicata solo due giorni fa alla Soget potrebbe essere rimessa in discussione. Si attendono, ovviamente, ulteriori chiarimenti da parte dell'amministrazione comunale.