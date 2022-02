Mastrodonato passa da Forza Italia ad Azione: confluirà nel gruppo misto

Dopo Salvatore Mascoli e Alessandro Palmieri, anche Enzo Mastrodonato confluisce nel gruppo misto. Il consigliere, eletto con Forza Italia, lascia il suo vecchio partito e si unisce al Partito Azione, del quale è segretario - sia a livello regionale che locale - la coratina Titti Cinone. A comunicarlo lo stesso Mastrodonato attraverso un comunicato stampa.

«Dopo attente riflessioni, - scrive Mastrodonato nella nota - ho conferito la mia adesione al Partito Azione ed ho pertanto deciso di proseguire la mia attività politica nel gruppo misto, continuando ad esercitare la mia attività consiliare al di fuori del partito nelle cui liste ero stato eletto, Forza Italia. Continuerò la mia attività nel perimetro del gruppo misto e sempre in maniera costruttiva, collaborativa, come è stato finora è nel pieno rispetto dell'impegno da consigliere, seriamente, come io ho sempre inteso.

«La mia posizione all'interno di questa nuova collocazione avverrà in coerenza alle mie esperienze, al mio senso civico e ai miei progetti, quindi sono e sarò sempre pronto a lavorare con chi si pone obiettivi concreti. La trasparenza del mio agire quotidiano e l'attenzione alle esigenze del territorio e di Corato, che amo profondamente, mi portano, con un senso di profondo rispetto, a ritenere conclusa la mia esperienza in Forza Italia che mi ha ospitato tra le loro fila pur non essendo mai stato un loro militante né tesserato. Quindi rinnovo, di fronte ai miei elettori, la piena volontà a sviluppare, in coerenza con quanto manifestato in campagna elettorale, le politiche legate allo Sviluppo economico con la piena convinzione che il nostro territorio può concretamente crescere e svilupparsi».