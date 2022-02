Città Nuova al sindaco: «Caos totale, l'amministrazione intervenga sulla SIxT»

Le problematiche legate al passaggio di testimone tra Andreani Tributi e Soget Spa come soci del Comune nella SIxT hanno generato disagi per gli utenti. Sulla questione è intervenuta Città Nuova con un comunicato stampa che annuncia un nuovo accesso agli atti dopo i due avanzati lo scorso anno.

«A luglio e dicembre 2021 - scrive Città Nuova nella sua nota - protocollammo due istanze di accesso agli atti di gara per la scelta del nuovo socio privato della SIxT, vista la scadenza del contratto con Andreani Tributi. Entrambe furono sostanzialmente respinte, con motivazioni decisamente opinabili e certamente lontane dalla tanto decantata trasparenza della nuova amministrazione. A inizio gennaio 22, appena dopo l’insediamento del nuovo socio del Comune di Corato (Soget SpA), avevamo quindi segnalato a mezzo stampa e social la grave interruzione del servizio (pubblico), per nonben definite esigenze tecniche organizzative, protrattasi fino al 10 di gennaio.

Nei giorni seguenti la riapertura, avevamo raccolto tante segnalazioni di disservizi e malcontento degli utenti che lamentavano: code, personale non adeguatamente formato, software non funzionante a dovere, rilascio di ricevute scritte a mano, passaggi plurimi per concludere la procedura, mancanza di linee telefoniche. Purtroppo, leggendo la stampa e le segnalazioni di consiglieri comunali, dobbiamo constatare che ancora oggi la situazione sia praticamente immutata, se non ulteriormente peggiorata (pare manchino anche i computers). Gli utenti ci segnalano che i dipendenti sono costretti a rilasciare ricevute scritte a mano, non si capisce se sia attivo il servizio PagoPa (anche questo raccontato come una grande conquista dell’amministrazione ma oggi intestato ancora a Andreani Tributi – il vecchio socio - come rilevabile da questo link), non si sa se è attivo un servizio di pagamento con bonifico bancario delle utenze, si perde un sacco di tempo per delle normali procedure (tipo il pagamento dei buoni mensa). Insomma, un caos totale (peraltro annunciato).

Per questo motivo, con una nuova istanza ufficiale, indirizzata al dirigente e per conoscenza al sindaco, al nuovo amministratore unico di SIxTe ai revisori dei conti, abbiamo chiesto di conoscere se sussistano le condizioni per corrispondere al socio d’opera (Soget SpA) l’aggio contrattualmente definito e riferito al mese di gennaio 2022 o se invece, riscontrate le denunce di cui sopra, l’Ente intenda avviare un procedimento per contestare le inadempienze contrattuali. I cittadini di Corato non possono sopportare ulteriormente questo stato di fatto: ci auguriamo che l’amministrazione prenda rapidamente dei provvedimenti risolutivi».