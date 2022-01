Il Pd perde un altro consigliere: Alessandro Palmieri lascia il partito

Il Partito Democratico perde un altro consigliere. Dopo Salvatore Mascoli - che, eletto da indipendente, esattamente un anno fa comunicò la sua fuoriuscita dal gruppo consiliare del Pd e il passaggio nel gruppo misto - questa mattina ad annunciare l'addio al partito è il consigliere Alessandro Palmieri.

«Senza giri di parole, frasi ad effetto o citazioni colte... voglio dirvi che lascio il Partito Democratico di Corato» scrive Palmieri sui social. «Lo lascio di certo non senza tristezza e con il rammarico di non essere stato capace di dare tutto quello che avrei voluto. Non sono stato in grado di esprimermi completamente. Non sono riuscito a rappresentare appieno le idee, le istanze, le spinte propulsive ed innovative di alcuni degli iscritti e dei sostenitori politicamente a me più vicini. Gli stessi che sono stati determinanti nel raggiungimento di un incredibile successo elettorale personale e di Partito. Mi sono immusonito e a tratti depresso perché confesso di essermi sentito, sin dal principio, impantanato in una dimensione a me estranea, e a tratti mal sopportato. Non condividendo più scelte e indirizzi politici ho finito per trascurare le frequenti riunioni di coordinamento, gli incontri ristretti ed infine ho scelto di non rinnovare il tesseramento. Un epilogo poco felice e forse ineluttabile!».

L'addio al Pd - che ora in Aula resta rappresentato solo da Aldo Addario e Nadia D'Introno - non cambia la posizione di sostegno di Palmieri nei confronti dell'amministrazione De Benedittis. «Ovviamente le idee e i valori in cui credo fermamente non cambiano» precisa il consigliere.«Resta intatta la voglia di continuare a lavorare al servizio dell'intera comunità, a sostegno ed al fianco dell'Amministrazione. Come sempre, per qualsiasi cosa, sono a vostra disposizione! Ad maiora!»