Ztl e Rec, ma non solo: dalle 15.30 il consiglio comunale in diretta

Oggi alle 15.30 si torna nella sala consiliare di Palazzo di città per il consiglio comunale. Numerosi i punti all'ordine del giorno, tra i quali il Regolamento Edilizio Comunale e il Regolamento degli accessi alla zona a traffico limitato del centro storico e del corso. È ammessa la partecipazione dei cittadini, soltanto ai primi 25 in possesso di certificazione verde Covid-19 che per primi hanno comunicato tale volontà via email. La seduta è comunque trasmessa via streaming dal Comune anche sulla pagina Facebook di CoratoLive.it. Sul nostro portale anche la diretta testuale.

Questi i punti all'ordine del giorno:

1. Ratifica di deliberazione di Giunta Comunale n. 214 del 02/12/2021 avente ad oggetto: "Attività di contrasto della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti nel triennio 2020/2022" - Approvazione degli atti progettuali a valere sui fondi per la sicurezza urbana, di cui all'art. 1 comma 540 Legge 160/2019 e variazione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 175 D. Lgs. 267/2000.

2. Conferimento Cittadinanza Onoraria al "Milite Ignoto - Medaglia d'oro al valor militare".

3. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, art. 194 comma 1 lett. a). Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n. 147/2021 resa dalla Terza Sezione del T.A.R. Puglia - Bari a conclusione del giudizio amministrativo contrassegnato al n. 168/2021 R.R. proposto c/ Comune di Corato.

4. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, art. 194 comma 1 lett. a). Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalla sentenza n. 70/2021 resa dal Giudice di Pace di Corato a conclusione del giudizio civile n. 262/19 R.G. proposto c/ Comune di Corato.

5. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, art. 194 comma 1 lett. a). Riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, derivante dall'ordinanza giudiziale resa dal Tribunale di Trani - Sezione Lavoro in data 23.04.2021, a conciliazione della causa di lavoro contrassegnata al n. 7257/2015 R.G. Lav. proposta c/ Comune di Corato.

6. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, art. 194 comma 1 lett. a). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1413/2021 resa dal Tribunale di Trani - Sezione Lavoro a conclusione della causa di lavoro contrassegnata al nr. 2512/2020 R.G. proposta c/ Comune di Corato.

7. Approvazione prima variazione al Programma Biennale degli Acquisti di Beni e Servizi 2021-2022 ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016.

8. Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. n.175/2016.

9. Progetto di salvaguardia idraulica dell'abitato - IV Stralcio. Approvazione del progetto definitivo costituente adozione di variante urbanistica al PRG ed apposizione di vincolo preordinato all'esproprio.

10. Censimento tramite catasto dei soprassuoli già percorsi dal fuoco, ai sensi della Legge n. 353 del 21.11.2000 art. 10 comma 2. Aggiornamento procedura con incendi sino al 31.12.2020. Approvazione degli elenchi definitivi e relative perimetrazioni.

11. Adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale allo Schema di Regolamento Edilizio tipo di cui all'Accordo Conferenza Unificata del 20.10.2016 n. 125 CU, come recepito dalla Regione Puglia con DGR n. 554/2017, DGR n. 648/2017, DGR 2250/2017, L.R. n. 11/2017 e L.R. n. 46/2017. Adozione ai sensi dell'art. 3 della L.R. 3/2009.

12. Approvazione Regolamento accessi alla zona a traffico limitato (ZTL) del Centro Storico e dei Corsi Cittadini controllati da varchi elettronici.

13. Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica del C.C. e Commissioni Consiliari. Approvazione.



14. Regolamento per la celebrazione dei Matrimoni Civili e delle Unioni Civili - Approvazione.

La diretta video

La diretta testuale

Ore 16.10. Comincia il consiglio comunale. Assenti Perrone, Bucci (Direzione Corato), Michele Bovino (Nuova Umanità), Carminetti (Italia in Comune).

Ore 16.17. Intervento del consigliere Tambone (Rimettiamo in Moto la Città) sulla legge di bilancio in corso di discussione dal Governo che favorirebbe - secondo quanto detto da Tambone - le disuguaglianze territoriali.

Ore 16.23. Mascoli: «Insisto nel chiedere un consiglio monotematico sulla sanità. Faccio presente che è stato ridotto il numero di giorni (da 4 a 2) dedicati alle vaccinazioni obbligatorie per i bambini (quindi no Covid). In questo modo si rischia di paralizzare il mondo scuola perché senza questi vaccini i bambini non potrebbero entrare negli istituti. (L'ospedale di) Corato esiste. È scandaloso che non si sia riuscito a risolvere il problema dei locali di neuropsichiatria infantile. Un documento dice che quei locali non sono a norma. Mi rendo conto che non è l'amministrazione comunale che deve risolvere questi problemi ma la Regione. Per questo insisto nel convocare un consiglio monotematico. Ho letto di una sentenza di risarcimento danni del Comune in favore di un cittadino ferito a causa del manto stradale danneggiato dai lavori della Telecom. Pagherà Telecom?». Mascoli ha anche sottolineato le precarie condizioni del ponte di via Ruvo, sottoponendo le foto all'assessore Sinisi.

Ore 16.32. Bovino: «Vorrei comunicare la missiva con la quale abbiamo sottolineato il mancato rispetto delle quote rosa da parte di questa amministrazione. Vorrei chiedere anche lumi sull'assegnazione di contributi alla stampa. Infine, dico a Mascoli. Avete convocato tre commissioni che si chiudono con la solita domanda: siete d'accordo sul consiglio monotematico sulla sanità? A questo punto chiedo anche io che si faccia. A proposito di Covid, mi preoccupa la ridotta attività del drive through in via Silvestri. Con questi numeri si rischia che nel giro di un mese, andiamo tutti in quarantena. Forse è necessario potenziarlo».

Ore 16.37. Salerno. Il governo ha proposto un grosso finanziamento dedicati all'edilizia scolastica. I bandi avranno scadenza tra l'8 e 28 febbraio. Cosa ha pensato di fare l'amministrazione in merito?