Comitato sicurezza del Movimento Cinque Stelle: c'è anche la senatrice Piarulli

Con la ratifica del voto degli iscritti al Movimento, è divenuta esecutiva la nomina della senatrice Angela Anna Bruna Piarulli, voluta e proposta dal presidente Giuseppe Conte, a membro del Comitato per la sicurezza all'interno del Movimento Cinque Stelle. L'organismo, presieduto da Giuseppe Brescia, sarà formato anche da Anna Bilotti, Carlo Sibilia e Angelo Tofalo.

«È una nomina che mi gratifica molto, perché va a riconoscere tutte le battaglie da me intraprese in questi anni all'insegna della legalità e sicurezza» commenta la parlamentare pugliese. «Avrò il piacere di collaborare con colleghi ed amici, consapevole del fatto che ci attenda un lavoro importante e meticoloso, che dovrà condurre a formulare proposte mirate e concrete, al fine di garantire una soglia di sicurezza più alta di tutti i cittadini. Ringrazio il presidente Conte per la fiducia, che sarà ripagata con il massimo impegno da parte mia e dei colleghi».

Nei giorni scorsi la senatrice Piarulli si era spesa, nell'aula di Palazzo Madama, in un intervento sulle perduranti criticità della sicurezza nel Nord Barese. Il voto favorevole degli iscritti diventa adesso il semaforo verde per dare inizio ad un lavoro efficace ed incisivo, di stimolo e pungolo all'indirizzo del Governo per attivare provvedimenti sempre più e meglio tesi ad una piena percezione di sicurezza da parte dei cittadini.

La nomina della senatrice Piarulli nel Comitato sicurezza del Movimento Cinque Stelle fa seguito ad un altro riconoscimento che la parlamentare ha ricevuto nei giorni scorsi, in occasione della prima edizione degli "Apulian awards", riservati alle eccellenze pugliesi di ogni settore. Uno dei premi è stato attribuito proprio a lei con la seguente motivazione: «Per la sensibilità mostrata nell'affrontare le tematiche sulla sicurezza degli Imprenditori del nostro territorio». «Ho speso la mia vita all'insegna della legalità - commenta la senatrice Piarulli - ed un riconoscimento da parte della società per gli sforzi finora profusi rappresenta un ulteriore stimolo per continuare nella stessa direzione».