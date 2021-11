"Agricoltura: quale futuro?" Convegno di Fratelli d'Italia all'Executive Center

In collaborazione con DiventareTrader.com Investimenti online: sempre più italiani vogliono diventare trader

Mai come in questo momento storico, il mondo del trading online risulta attrattivo anche per coloro che di finanza sanno poco e niente. Ogni giorno infatti sono davvero tantissime le persone che decidono di mettersi alla prova con le negoziazioni digitali: da una parte, alcuni si