Un ​bando per recuperare spazi da destinare ad attività sociali: Comune sigla protocollo di intesa

Oggi alle 12.30 a Palazzo di città verrà sottoscritto un protocollo di intesa con cui Comune di Corato e associazioni impegnate nella promozione della legalità e integrazione sociale, parteciperanno, attraverso Arca Puglia, a un bando FESR per recuperare locali di edilizia pubblica, da destinare ad attività sociali. In tal modo, via Nicola Salvi, a Corato, potrebbe diventare un punto di riferimento per la vita associativa e culturale della città. Sarà presente il presidente di Arca Puglia, Piero De Nicolo. «È una risposta forte che si vuole dare, nell'ottica del recupero delle periferie e delle politiche di inclusione sociale» - dice il sindaco Corrado De Benedittis. «Ringrazio il Presidente De Nicolo per la disponibilità e sensibilità. La nostra città sta vivendo giorni particolari. Questa di oggi è un'opportunità che dà speranza e apre alla fiducia nel futuro».