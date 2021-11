Torna il pubblico in Consiglio: porte aperte ai primi 25 che si prenoteranno via email

Martedì 23 novembre alle 17 (seconda convocazione venerdì 26 alla stessa ora) si torna in consiglio comunale. La seduta si svolgerà in presenza e, dopo tanto tempo, sarà prevista la partecipazione dei cittadini: potranno essere presenti i primi 25 cittadini in possesso di green pass che comunicheranno tale volontà all'indirizzo email segreteria@comune.corato.ba.it. La seduta sarà comunque trasmessa via streaming.

Questi i punti all'ordine del giorno.

1. Approvazione del bilancio consolidato per l'esercizio 2020 (art. 11 bis del D.Lgs. n. 118/2011)

2. Variante Urbanistica puntuale al P.I.P. in zona D1/B approvato con delibera di C.C. n. 533 del 27 novembre 1987, tesa a ridisegnare la maglia "M" attraverso uno scambio tra aree per "verde pubblico" e aree per "lotti edificabili", con permuta di aree di proprietà comunale, nonchè al completamento delle previsioni di Piano. Approvazione.

3. Lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del cornicione dell'edificio scolastico "N. Fornelli".

4. Decreto Legislativo n. 50/2016 - Seconda modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021.

5. Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000, art. 194 comma 1 lett. a). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 45/2021 resa dal Giudice di Pace di Corato a conclusione del giudizio civile n. 41/2020 R.G. proposto c/ Comune di Corato.

6. Ratifica deliberazione di G.C. n. 176 del 11/10/2021 ad oggetto: "Piano del fabbisogno del personale 2021/2023: Annualità 2021. Rimodulazione spesa conseguente stato attuazione per proroga contratti Agenti a tempo determinato a tutto il 31/12/2021, a seguito della proroga dello stato di emergenza Covid-19 alla medesima data".

7. Ratifica deliberazione di Giunta Comunale n. 193 del 28/10/2021 avente ad oggetto: "Variazioni in via d'urgenza al Bilancio di Previsione 2021-2022-2023 ex art. 42 co. 4 e art. 175 co. 4 D. Lgs. 267/2000. Approvazione."

8. Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2021 - Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. n. 267/2000.

9. Programma Comunale per il Diritto allo Studio (L.R. 31/2009) - Anno 2022.

10. Approvazione del Regolamento per la concessione della cittadinanza onoraria, civica benemerenza ed encomi.