Olio,Italia Olivicola «Settore in crisi, subito tavolo di filiera anche con la grande distribuzione»

«La campagna 2021 sarebbe dovuta essere quella della ripresa ma alle gelate inattese e alla siccità dei mesi scorsi, si sono aggiunti, a complicare il quadro i rincari dell’energia, da una parte, e gli effetti sempre più pesanti della speculazione, dall’altra. L’unica cosa che cresce sono i costi che i produttori sono costretti a sostenere. Così diventa davvero difficile andare avanti». È la denuncia di Italia Olivicola, organizzazione di produttori olivicoli protagonista in Italia.

«Il settore - afferma Gennaro Sicolo, presidente di Italia Olivicola - attraversa una profonda crisi e oggi si ritrova stretto nella morsa tra le annose difficoltà organizzative e la concorrenza sleale sempre più spinta. Non possiamo più permettere che a pagare il prezzo di questa situazione sia l’anello più debole della filiera, cioè la produzione. Occorre - è l’invito che Gennaro Sicolo rivolge al Ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli - convocare con urgenza un tavolo di filiera coinvolgendo anche la GDO per trovare soluzioni organiche e di sistema e per dare seguito alle indicazioni normative introdotte dal Governo nel decreto Pratiche Sleali. Dobbiamo fare in fretta - conclude - prendendo subito l’iniziativa, in attesa delle ricadute sicuramente positive della programmazione e delle risorse del Pnrr e della nuova Pac».