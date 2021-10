Corrado De Benedittis, 12 mesi da sindaco: "Un anno durissimo"

Un lungo post per ripercorre dodici mesi da primo cittadino, dalla vittoria delle amministrative alle ultime vicissitudini. Così Corrado De Benedittis "celebra" un anno da sindaco della città.

"È stato un anno di intenso lavoro.- esordisce De Benedittis - Durissimo. Il compito immane: portare fuori la Città dall'abbandono in cui era caduta; affrontare la crisi pandemica, devastante; assumere nuovo personale, in uffici comunali sempre più deserti; ricollocare Corato nel consesso metropolitano, da cui era scomparsa".

"Non mi sono risparmiato. Ho sofferto, non lo nascondo, di fronte alla richiesta di risultati che non possono essere immediati e che anch'io, insieme alle mie concittadine e ai miei concittadini, vorrei che lo fossero. Adesso, si comincia a intravedere un po' di luce in fondo al tunnel, pur sapendo che la salita è ancora lunga."

"Ringrazio la Giunta comunale per il faticoso lavoro fin qui fatto; le forze politiche, i consiglieri e le consigliere comunali. Se ci sono stati un po' di errori, dovuti alla inesperienza, chiedo scusa, ma credo che tutti e tutte, insieme, stiamo costruendo il nuovo gruppo dirigente di cui Corato aveva un vitale bisogno".

"Stamattina, Antonio Decaro, stringendomi, con affetto, mi ha detto: per i primi risultati devi attendere due anni e mezzo. Parole importanti per chi è alla prima esperienza di governo. Voglio festeggiare questo anniversario donando alla mia città, questa foto, scattata, stamattina, a Conversano, con i 41 Sindaci metropolitani. La stagione dei campanilismi è finita. Si vince insieme e Corato adesso è parte integrante di questa importante comunità territoriale. Per il resto, ci vediamo in piazza e per le strade. Il secondo anno sarà così, #conlamiagente.Vi abbraccio forte".