​Giuseppe D'Introno nel coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia

L'ex consigliere comunale Giuseppe D'Introno è stato nominato componente dell'esecutivo del coordinamento provinciale di Fratelli d'Italia Bari. Gli è stata assegnata la delega al turismo.

«L’obiettivo è quello di ridare vigore e rappresentanza alla politica di Destra sui territori e nella nostra città» afferma D'Introno. «Ringrazio Michele Picaro e l’on. Marcello Gemmato per questa nomina a dirigente provinciale; sono sempre più convinto che solo attraverso una classe dirigente preparata ed esperta - sia a livello amministrativo che politico - si potrà far bene per i nostri cittadini. Per quanto riguarda Corato, grazie all’impegno personale del coordinatore provinciale, Fratelli d’Italia dovrà ripartire da quella che è stata la bellissima vittoria delle Comunali del 2019 e affrontare - attraverso una analisi seria - il come ricostruire un centrodestra vincente in maniera nuova.

L’obiettivo è quello di far crescere il Partito e far convergere in FdI tutti coloro che si riconosco nelle parole della nostra leader Giorgia Meloni e che non hanno mai tradito le indicazioni delle urne. Una Destra fatta di “persone per bene” e che sappia rispondere alle esigenze delle categorie produttive, dei giovani e delle famiglie. A tal riguardo è un piacere spalancare le porte del partito a Tutti coloro che vorranno con noi ripartire e continuare un cammino con al fianco chi ha retto Fratelli d’Italia fino ad ora».