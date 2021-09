Trasporto scolastico, tariffe aumentate: «Stangate le famiglie, il sindaco riveda questa scelta»

L'aumento delle tariffe per il servizio di trasporto scolastico è una «una stangata a danno delle famiglie. Chiediamo di rivedere subito questa scelta odiosa ed insostenibile». Direzione Corato interviene così sui costi del trasporto scolastico resi noti alcuni giorni fa dal Comune.

«In un periodo in cui migliaia di famiglie sono alle prese con i danni economici provocati dal Covid - scrive il partito in una nota - la nostra amministrazione propina una stangata a danno delle famiglie che intendono usufruire del trasporto scolastico. Come si evince dalla tabella (nell'immagine in alto), solo le famiglie con Isee da 3.000 a 5.000 euro, con figli in scuole diverse da Torre Palomba, risparmieranno forse qualcosina; per tutte le altre è un vero e proprio salasso!

C’è di più: quest’anno c’è un canone mensile, per cui, se un bambino si assenta qualche giorno, si paga comunque il mese intero. L’anno scorso funzionava con blocchetti di tagliandi giornalieri, quindi si pagava per i giorni effettivi in cui si usufruiva del servizio. Cosa ancora più grave: l’anno scorso c’era uno sconto del 50% per ogni figlio successivo al primo, mentre quest’anno lo sconto è solo del 25%! Per esempio, l’anno scorso una famiglia con tre figli a Torre Palomba e con Isee di 16.000 euro avrebbe speso (al massimo) 216 euro, mentre quest’anno la spesa sarebbe di ben 540 euro, ovvero il 250% in più, e nessun risparmio in caso di assenze. Una decisione che riteniamo contrasti in maniera stridente con la situazione socioeconomica dovuta alla pandemia.

Tante famiglie ci hanno segnalato disagio e rabbia per questa scelta che penalizza gravemente tutte le famiglie, in particolare quelle numerose, che soffrono maggiormente il peso della crisi derivante dal Covid. È una decisione ancora una volta presa senza un minimo di confronto. Direzione Corato è dalla parte delle famiglie e dei loro bambini: sebbene siamo ormai abituati a domande senza risposte, e abitualmente non c’è alcun coinvolgimento o consultazione se non con la ristrettissima cerchia che gravita intorno al Sindaco, chiediamo di rivedere subito questa scelta odiosa ed insostenibile».