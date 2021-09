Nasce Articolo49: «Liberi dal Movimento, l'obiettivo è fare proposte per il bene della città»

Cambia la forma ma non il contenuto. Articolo49 nasce nel solco dell'esperienza cittadina maturata dal Movimento 5 Stelle e di Nico Longo, oggi presidente della neonata civica, spogliandosi però delle connotazioni legate alla politica nazionale. Longo e alcuni attivisti, infatti, hanno lasciato il partito pentastellato il mese scorso, fondando Articolo49 che richiama uno dei punti più importanti della Costituzione: quello che permette di associarsi liberamente.

«Abbiamo scelto di abbandonare il Movimento perché ha rappresentato spesso un limite per gli obiettivi che volevamo raggiungere e perché, in fondo, combattiamo battaglie diverse. Oggi siamo un gruppo di amici senza colore politico - spiega Longo durante la presentazione del progetto - che si pone come obiettivo comune quello di fare il bene della città attraverso proposte e suggerimenti che siamo pronti ad ascoltare e dei quali faremo da portavoce. Molti cittadini scelgono i mezzi sbagliati per far sentire la propria voce, come i social. Ecco, è importante utilizzare gli strumenti giusti».

Quali sono gli strumenti che Articolo 49 mette a disposizione? «Il cittadino ha già i suoi strumenti come l'accesso agli atti. - continua Longo - Noi ci proponiamo come contenitore, come front office per chi è meno pratico. Dal nostro punto di vista cercheremo di sfruttare la maggiore visibilità che l'associazione ha nei confronti del singolo. Conoscendo gli amici consiglieri di maggioranza e opposizione, non sarà difficile coinvolgerli su determinati argomenti».

Longo, candidatosi come sindaco alle ultime amministrative, aveva deciso di appoggiare De Benedittis firmando l'accordo pre-ballottaggio e, successivamente, partecipando alle riunioni della maggioranza. «Ho già proposto al sindaco un incontro per presentare il nuovo progetto. Al momento non abbiamo ricevuto feedback. Se l'attuale amministrazione vorrà continuare a tenerci in squadra ne siamo ben lieti, altrimenti avremo altri strumenti per fornire il nostro contributo. Sicuramente non applaudiamo a prescindere».

I fondatori hanno cominciato già a lavorare coinvolgendo le associazioni. «Cercheremo di fare da collante tra tutte le associazioni, sportive, culturali o di volontariato».