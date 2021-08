Concerto Avitabile, Direzione Corato: «Sospetti sulla trasparenza della prenotazione whatsapp»

Cifre alte, pubblico ristretto e dubbi sulla trasparenza della prenotazione tramite whatsapp. Sono le perplessità sollevate da Direzione Corato sul concerto di Enzo Avitabile del 24 agosto, organizzato dall'amministrazione comunale quuale fuori programma della festa patronale. Di seguito la nota del partito.

«47mila euro sono una bella cifra. Molto alta... troppo alta, soprattutto se confrontata con il budget riservato in passato allo stesso artista, in altre città. Ci chiediamo se questa amministrazione abbia valutato oculatamente il rapporto costi/benefici di un tale impegno di spesa, come dovrebbe fare un buon padre di famiglia, proponendo in un momento come questo uno spettacolo musicale al quale potrà assistere solo un ristretto e selezionato numero di persone, senza nessun beneficio economico e turistico per la città. Per di più, l'utilizzo di un comune servizio di messaggistica per le prenotazioni ha sollevato molti sospetti per la sua dubbia legittimità e trasparenza, evidenziando ancora una volta una grande superficialità ed approssimazione nella conduzione della cosa pubblica.

Con quella stessa cifra non si sarebbero potuti organizzare più eventi, dando la possibilità ad un maggior numero di persone di assistere? Non sarebbe stato più opportuno dare spazio ed opportunità ai giovani artisti e talenti locali, come del resto la stessa amministrazione aveva promesso in campagna elettorale? Niente di tutto ciò! Ancora una volta, questa amministrazione si dimostra poco attenta alle reali esigenze della cittadinanza, che più volte Direzione Corato ha richiamato con i suoi interventi, crogiolandosi nella sua altezzosa e presunta superiorità culturale, che di fatto ha portato a risultati del tutto insoddisfacenti durante questo primo anno di mandato».