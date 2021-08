Nico Longo e gli attivisti coratini lasciano il M5S: «A breve un nuovo progetto civico»

Nico Longo e gli attivisti coratini che ne hanno sostenuto la candidatura a sindaco nelle ultime due elezioni amministrative, lasciano il Movimento 5 Stelle. Ad ufficializzare l'addio al partito fondato da Grillo e Casaleggio è stato lo stesso Longo che ne ha anche spiegato le ragioni in un post su Facebook. Nel 2019, sotto il simbolo dei Cinque Stelle, Longo è stato anche eletto in Consiglio comunale. A breve la presentazione di un nuovo progetto civico.

«Il Movimento 5 Stelle è stato per anni l’ambiente in cui abbiamo potuto esprimere il nostro attivismo civico» scrive Longo sui social. «Tanti i ricordi delle battaglie combattute nelle piazze, sotto un gazebo, al fianco di tante brave persone, alcune delle quali poi elette in consiglio comunale, regionale, in Parlamento o in Europa. Il Movimento è stato il punto di ritrovo per le persone stanche della vecchia politica divisa tra idee di destra e di sinistra. Per noi invece, una buona idea lo è a prescindere dalla provenienza. Il rispetto e la coerenza per i principi che ci uniscono, l’amore per la città, per le cose fatte bene, per le cose giuste, spinge ancora noi amici, prima ancora che attivisti, ad incontrarci quotidianamente per contribuire al miglioramento della nostra città.

Oggi il Movimento 5 Stelle è cambiato, ha altre caratteristiche, mentre noi siamo sempre gli stessi. Lasciamo il Movimento ma non i tanti amici che restano. Andiamo via senza polemica, rispettando le idee di chi ha deciso di sposare la linea governista con l’alleanza strutturale a sinistra così come le idee di chi ha deciso di restare per combattere dall’interno i cambiamenti affidando le proprie sorti al nuovo capo politico. Non accettiamo che le evoluzioni del Movimento e dello scenario politico in generale possano essere un limite alla nostra azione politica locale. A noi interessa migliorare Corato e non consentiamo a nessuno di intralciare la nostra azione. Sentiamo la necessità di riposizionare il nostro gruppo in maniera equidistante dagli schieramenti ideologici.

Coerenza, credibilità e attivismo. Questo abbiamo sempre fatto, questo continueremo a fare. Salutiamo e ringraziamo con grande affetto tutti gli attivisti, i portavoce, gli amici che in questi anni hanno condiviso con noi un percorso politico indimenticabile. Noi per le battaglie giuste continueremo ad esserci sempre. Nelle prossime settimane presenteremo il nostro nuovo progetto civico».