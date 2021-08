Renato Bucci nominato amministratore unico dell’Asipu

Quarto rogo in una settimana. Sabato notte auto in fiamme su via Labriola

Cronaca

Una serata "intensa" per i vigili del fuoco quella di venerdì con diversi interventi per aiutare gli automobilisti rimasti bloccati dalla bomba d'acqua con l'auto in panne e lo spegnimento dell'incendio di una cabina Enel