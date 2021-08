Anche "Cambiamo con Toti" e "Politica Partecipata" chiedono le dimissioni dell'assessore Buonsante

Al coro di partiti e movimenti che chiedono le dimissioni dell'assessore Buonsante (sinora Nuova Umanità e Lega) si aggiungono anche Cambiamo con Toti e Politica Partecipata.

«Il crescente malcontento della Città di Corato e un’amministrazione in affanno, fanno emergere le distanze delle istituzioni nei confronti delle necessità dei cittadini» scrivono in una nota. «L’attuale amministrazione, con modalità del tutto estranee a quelle istituzionali, esclude giovani, i professionisti della cultura, donne e uomini liberi che vorrebbero solo sentirsi parte attiva nella costruzione di una programmazione per il presente e per il futuro della nostra città e ci troviamo ad osservare una politica dedicata unicamente a chi è schierato e ai pochi vicini all’attuale amministrazione.

Avere un pensiero libero o distante dalla volontà dell’amministrazione, sembra essere elemento di esclusione dalla vita culturale, sociale ed economica della città. La prassi virtuale sembra delineare il percorso e la volontà politica dell’amministrazione che ci governa e nei gruppi WhatsApp, per i pochi che ne possono far parte, si stabiliscono i percorsi culturali e le attività delle politiche giovanili della città di Corato. Da recenti notizie apprendiamo del bando della regione Puglia vinto personalmente dall'assessore Federica Buonasante. A questo punto non resta altro che chiederci: l’assessore Buonsante oltre a dedicarsi ai suoi 30.000 euro vinti, inizierà a dedicarsi a tutti i giovani, nessuno escluso, della nostra città?»