Nuova Umanità chiede le dimissioni dell'assessore Buonsante: «La politica non va fatta sui social»

Nuova Umanità chiede le dimissioni dell'assessore alla città internazionale e cultura giovanile, Federica Buonsante. Secondo il movimento guidato da Vito Bovino, l'assessore avrebbe dovuto utilizzare gli strumenti di partecipazione e condivisione previsti dallo statuto comunale per l'organizzazione del concorso - organizzato dal Comune - che prevede la creazione di poster sul tema "Futuro prossimo".

«La Nuova Umanità ha sempre sostenuto la necessità di un cambiamento, - commenta il movimento affidandosi ad una nota stampa - anche inteso come maggiore ed effettiva partecipazione delle cittadine e dei cittadini. Tuttavia, ancora una volta, ci ritroviamo a prendere atto, nei commenti che hanno seguito un post pubblicato sulla pagina Facebook del Comune di Corato, che si stanno "sperimentando forme di partecipazione alternative".

A scrivere non è una semplice cittadina ma l'assessore alle politiche giovanili Buonsante, che precisa "Abbiamo organizzato degli incontri, c'è un gruppo whatsapp per le discussioni, ne abbiamo parlato negli incontri precedenti. A quali forme nuove di partecipazione l'assessore fa riferimento? Eppure non ci risulta che lo statuto comunale vigente nel comune di Corato preveda queste forme di partecipazione riservate a taluni piuttosto che ad altri. Il nostro statuto dedica il titolo III al "decentramento e partecipazione", specificando e disciplinando al capo II gli Istituti di Partecipazione - art.48 partecipazione popolare, 51 Riunioni e assemblee, art 53 Consulte.

Se è vero che, citando sempre l'assessore, "la città del futuro che si immagina è quella che non interpreta ogni azione politica con la logica dello sfruttamento delle risorse pubbliche ma come un'opportunità per creare insieme con quello che c'è a disposizione" perché non considerare come un'opportunità gli strumenti di partecipazione e condivisione previsti dal nostro statuto comunale? Perché non attingere a forme di vera democrazia partecipata, non riservate ai soli amici degli amici ma aperte veramente a tutti?

Stigmatizzando questo comportamento, il nostro gruppo politico chiede le dimissioni dell'assessore alle politiche giovanili. Non è questa la politica del cambiamento, quella fatta dalle pagine dei social. La vera politica del cambiamento si pensa, si scrive e si realizza nei luoghi istituzionali e con gli strumenti istituzionali».