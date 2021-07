Il consiglio comunale in diretta: 8 i punti all'ordine del giorno

Oggi si torna in consiglio comunale. Otto i punti all’ordine del giorno, dalla presa d'atto della deliberazione della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Puglia fino all’approvazione dello schema di convenzione per il rinnovo dell’adesione all'associazione dei Comuni "Cuore della Puglia" passando per il Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti, la Tari. L'assise si svolgerà in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio. Il pubblico non è ammesso, ma è assicurata la diretta streaming a cura del Comune, trasmessa anche sulla pagina Facebook di CoratoLive.it. Sul nostro portale anche la diretta testuale.

I punti all’ordine del giorno.