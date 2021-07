Direzione Corato sulla riqualificazione della palazzina di via Tuscolana: «Una profonda sconfitta»

È di un paio di giorni fa la notizia che il finanziamento del progetto di riqualificazione della palazzina comunale di via Tuscolana è stato approvato nell’ambito del Programma Nazionale della Qualità dell’Abitare (PinQua). Soddisfatto il sindaco De Benedittis che, con un post su Facebook, aveva scritto: «Un risultato importante per dare risposte forti e concrete ai quartieri della nostra città».

Ieri sera è arrivata la riflessione di Direzione Corato che - attraverso una nota stampa - ha definito "una profonda sconfitta" l'approvazione del finanziamento a causa dell'importo, ritenuto troppo basso rispetto a quanto hanno ricevuto altri Comuni, in base al numero degli abitanti.

«Al di là dei numerosi post autocelebrativi sui fiorellini e sulle aiuole, - scrive il partito - c’è un argomento particolarmente interessante che a nostro giudizio merita un approfondimento, e che può essere utile per valutare l'operato della nostra amministrazione. In uno degli ultimi messaggi trionfalistici, il sindaco ha espresso soddisfazione per quello che, a suo dire, è stato grande successo: invece, a conti fatti, è stato un vero e proprio fallimento.

Nell’ambito del Programma Nazionale Qualità dell’Abitare (PinQua), che prevedeva la partecipazione di Regioni, Comuni oltre i 60.000 abitanti e Città Metropolitane Corato ha ottenuto un finanziamento di 1 milione e 200mila euro per la riqualificazione di una palazzina in via Tuscolana.

Corato ha quindi partecipato in qualità di Comune facente parte della Città Metropolitana di Bari. Questo finanziamento è stati distribuito fra tutti i Comuni della Città Metropolitana, nessuno escluso. Di seguito la distribuzione dei finanziamenti ottenuti per alcune città: Corato: 1.200.000 euro (48.300 abitanti); Terlizzi: 1.000.000 euro (26.900 abitanti); Santeramo: 1.000.000 euro (26.700 abitanti); Acquaviva: 1.000.000 euro (20.800 abitanti); Molfetta: 2.300.000 euro (59.600 abitanti); Bitritto: 800.000 euro (11.300 abitanti); Altamura: 40.000.000 euro (70.600 abitanti); Bari: 130.000.000 euro (324.200 abitanti); Andria: 45.000.000 euro (100.500 abitanti); Trani: 30.000.000 euro (55.700 abitanti).

In sintesi, al netto di Bari ed Altamura, Corato rappresenta quasi il 6% della popolazione, ma ha ottenuto solo il 2,6% dei fondi. Può questa essere considerata una vittoria? Certamente no. È una profonda sconfitta della nostra amministrazione, che, in relazione al numero di abitanti ed al peso che abbiamo nell’economia della Città Metropolitana, avrebbe dovuto presentare progetti più ambiziosi, e con una visione progettuale più a lungo termine, come per esempio ha fatto Andria, che per questo motivo è stata premiata. Ricordiamo che Andria ha una amministrazione eletta nel stesso periodo della nostra: ma che risultati.

A breve verranno stanziati fondi ingentissimi grazie ai vari decreti del Governo e al Pnrr: speriamo di non dover leggere l'ennesimo post vittorioso perché qualcuno ha pensato di regalarci le briciole».