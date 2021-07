Il consiglio comunale in diretta, si discute il rendiconto 2020

Oggi alle 16.30 si torna nella sala consiliare di Palazzo di città per il consiglio comunale. Diversi i temi all'ordine del giorno: dall'approvazione del rendiconto 2020 (nei giorni scorsi è arrivata la diffida dalla Prefettura), alla variazione del bilancio di previsione, fino all'approvazione del regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi. L'assise si svolgerà in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio. Il pubblico non è ammesso, ma è assicurata la diretta streaming a cura del Comune, trasmessa anche sulla pagina Facebook di CoratoLive.it. Sul nostro portale anche la diretta testuale.

I punti all'ordine del giorno:

1. Rendiconto della Gestione Esercizio Finanziario 2020. Approvazione.

2. Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18.8.2000 - Art. 194 lett. A) - Riconoscimento di legittimità debiti fuori Bilancio derivante da sentenza n. 56/2021 emessa dal Giudice del Tribunale di Trani, in composizione monocratica, a conclusione del giudizio civile n. 6065/2018 R.G. promosso c/ Comune di Corato.

3. Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18.8.2000 - Art. 194 lett. A) - Riconoscimento di legittimità debiti fuori Bilancio derivante da sentenza n. 94/2021 emessa dal Giudice di Pace di Manfredonia a conclusione del Giudizio Civile n. 480/2017 R.G. promosso c/ Comune di Corato.

4. Bilancio di Previsione 2021/2023. Annualità 2021 - Variazione di Bilancio ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 267/2000.

5. Approvazione Relazione ai sensi dell'art. 34 commi 20 e 21 D.L. 179/2012 convertito in Legge 221/2012 concernente le modalità di affidamento in concessione del servizio pubblico locale di rilevanza economica "Gestione Asilo Nido Comunale".

6. Approvazione Regolamento Comunale per l'uso e la gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

La diretta video

La diretta testuale