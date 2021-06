Bilancio di previsione, Direzione Corato e Forza Italia presentano ricorso al Tar

I consiglieri comunali di Direzione Corato e Forza Italia hanno sottoscritto e presentato un ricorso al Tar in merito all'approvazione del bilancio di previsione. Come si ricorderà, nel consiglio comunale del 7 maggio in cui arrivò il via libera al documento, il centrodestra presentò una pregiudiziale contestando il fatto che nella stessa seduta si stesse procedendo all'approvazione sia del Dup (il documento unico di programmazione), sia del bilancio di previsione.

«Secondo norme di legge - spiegarono i partiti in una nota all'indomani dell'approvazione del bilancio - la giunta comunale predispone lo schema di bilancio e gli atti ad esso collegati soltanto dopo aver ricevuto gli indirizzi del consiglio comunale tramite l'approvazione del Dup. Per questo motivo i consiglieri di Direzione Corato, Forza Italia e Udc non hanno potuto partecipare alla discussione dei punti chiaramente illegittimi. Infatti, tra i punti all’odg vi era sia l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup), sia l’approvazione del bilancio di previsione. In pratica, l'amministrazione ha pensato bene di non tener conto delle leggi che tutelano la legittimità delle azioni nei consigli comunali e delle recenti sentenze del Tar in merito, rendendo di fatto assolutamente ininfluente il potenziale contributo di tutti i consiglieri al Dup, e precludendo ogni possibilità di confronto per la successiva stesura del Bdp».

Il ricorso del centrodestra non è firmato dall'Udc (in consiglio siede Graziella Valente) che però aveva sottoscritto la nota - diffusa subito dopo l'approvazione del bilancio - in cui si contestava l'azione della maggioranza. Tra i firmatari di Direzione Corato compare invece Luigi Perrone, sinora mai presente in Aula.