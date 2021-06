"Dal silenzio sulla mafia al silenzio della mafia", i Giovani Democratici discutono di legalità

Si intitola "Dal silenzio sulla mafia al silenzio della mafia" il secondo incontro sul tema della legalità, in programma il giorno 8 giugno alle 19.30, organizzato dai Giovani Democratici di Corato. La diretta sarà trasmessa sulla pagina Facebook PD Corato e GD Corato.

Dopo i saluti della segreteria PD Corato e Foggia, della coordinatrice Annamaria La Monica, del segretario GD Corato Fabio di Gennaro e del segretario GD Foggia Gabriele Cela, interverranno il sindaco Corrado De Benedittis, il membro del coordinamento Giuseppe Quercia, il consigliere comunale e membro del coordinamento PD Corato Alessandro Palmieri e il vice segretario PD Corato Francesco Mascoli.

Tra i relatori vi saranno Pasquale Drago, presidente della commissione tributaria provinciale di Bari, già procuratore aggiunto, coordinatore della Direzione distrettuale antimafia di Bari (parlerà di criminalità economica: rischio concreto di infiltrazioni nell’economia legale e cosa può fare la società civile per contrastare la criminalità organizzata?); Colomba Mongiello, onorevole, fondatrice e componente dell’assemblea nazionale PD; Emma Barbaro, giornalista, caporedattrice del periodico “Terre di frontiera” coautrice del libro “Manomozza”, specializzata in tematiche ambientali; Valentina Maria Drago, giornalista e PR, autrice del libro sulla mafia “Manomozza”. Lotta alla mafia come movimento culturale e morale per le giovani generazioni.

Moderano Francesco Strippoli, responsabile dell’associazione NoCap della provincia di Foggia, e Roberto Tandoi, componente dei Giovani Democratici Corato.