Riaperture, Città Nuova: «Esercenti preoccupati, la gente torna a uscire ma c'è poca sicurezza»

«In questi primi giorni di “riapertura”, abbiamo ricevuto molteplici segnalazioni di forte preoccupazione da parte di esercenti che operano nel centro antico di Corato. Se è vero che, finalmente, molte persone, giovani in particolare, sono ritornate a frequentare le strade e le piazze della nostra città, è anche vero che gli stessi luoghi (P.zza Di Vagno, P.zza Sedile, Via Duomo, Corso Garibaldi) sono nuovamente frequentati da soggetti che alterano questo clima sereno e positivo di ripresa creando disturbo, aggressioni e tensioni nei pressi dei locali pubblici». Parte da questa considerazione la nota del movimento politico Città Nuova che - contestualmente alle riaperture - chiede un proporzionale aumento dei presìdi di sicurezza per le strade. Di seguito la nota integrale.

«Finalmente, sembra che si sia imboccata la strada giusta per uscire dal tunnel lunghissimo creato dalla pandemia da Covid 19 e questo non può che farci gioire» afferma il movimento Città Nuova. «Adesso, però, è il momento che determinate azioni sul territorio vengano rimodulate e meglio adattate alle esigenze delle persone. Noi di Città Nuova vogliamo anticipare e sollecitare, con atteggiamento costruttivo e scevro da inutili polemiche, un tema importantissimo: il presidio del territorio da parte delle Forze dell’Ordine e della Polizia Locale.

Siamo fermamente convinti che tale presidio debba aumentare in proporzione diretta rispetto all’aumento delle relazioni sociali. Già, in questi primi giorni di “riapertura”, abbiamo ricevuto molteplici segnalazioni di forte preoccupazione da parte di esercenti che operano nel centro antico di Corato. Se è vero che, finalmente, molte persone, giovani in particolare, sono ritornate a frequentare le strade e le piazze della nostra città, è anche vero che gli stessi luoghi (P.zza Di Vagno, P.zza Sedile, Via Duomo, Corso Garibaldi) sono nuovamente frequentati da soggetti che alterano questo clima sereno e positivo di ripresa creando disturbo, aggressioni e tensioni nei pressi dei locali pubblici.

Scarsissima o del tutto assente la presenza di forza pubblica, tanto che moltissimi operatori economici sono costretti a sollecitare, molto spesso, l’intervento delle Forze dell’Ordine di altre Città vicine. Gli interventi non sempre avvengono e comunque, quando si verificano, sono interventi tardivi e inutili. Questo ci preoccupa molto poiché lo sconforto, la frustrazione e la preoccupazione di questi nostri operatori si tocca, ormai, con mano. E' il caso di ricordare che Corato, nella Città Metropolitana di Bari e nel territorio contiguo, è una delle realtà economiche e sociali più importanti e la presenza del Commissariato di Polizia e della Stazione dei Carabinieri ne sono una chiara conferma.

Chiediamo, pertanto, a gran voce, prima che accadano fatti spiacevoli ai nostri concittadini e ai nostri ragazzi, di presidiare quei luoghi nei quali è tornata la vita e ovunque possa essere necessario far sentire tale presenza. L’Amministrazione Comunale, in primis, si faccia carico di chiedere alle Autorità competenti di assicurare maggiore serenità nella nostra Città: più vita in città, più controlli».