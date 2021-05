Consiglio comunale, si discute la prima variazione di bilancio. Diretta dalle 9.30

Oggi alle 9.30 si torna nella sala consiliare di Palazzo di città per una seduta straordinaria, convocata d'urgenza, del consiglio comunale. Il 7 maggio scorso, com''è noto, è stato approvato il bilancio di previsione. Come avvenuto sinora, l'assemblea si svolge in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio. Il pubblico non è ammesso, ma è assicurata la diretta streaming a cura del Comune, trasmessa anche sulla pagina Facebook di CoratoLive.it. Sul nostro portale anche la diretta testuale.

I punti all'ordine del giorno

1. Lgs. n. 50/2016 - Prima modifica del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed Elenco Annuale 2021.

2. Rideterminazione del compenso base annuale di ciascun componente il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Corato per il triennio 2019-2022, in base alle disposizioni di cui al D.M. 21 dicembre 2018.

3. Prima variazione al Bilancio di Previsione 2021/2023 annualità 2023 a seguito di modifica Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2021/2023.