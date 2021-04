Il 7 maggio si riunisce il Consiglio comunale: si discute del bilancio di previsione

Il prossimo 7 maggio, alle 9, si torna in consiglio comunale per discutere - tra le altre cose - del bilancio di previsione. L'assise si svolgerà in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio. Il pubblico non potrà essere ammesso, ma la seduta sarà, comunque, assicurata attraverso la diffusione via streaming.

I punti all'ordine del giorno

1. Istituzione, ai sensi della Legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio per il 2020), del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e approvazione del Regolamento Comunale per la sua applicazione.

2. Tassa sui rifiuti (TARI). Presa d’atto della Determina AGER n. 505 del 31/12/2020 e della allegata relazione relativa alla procedura di validazione del PEF per l’anno 2020 per il Comune di Corato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 della delibera n. 443/2019 e del MTR allegato.

3. Determinazione per l’anno 2021 dell’aliquota opzionale dell’addizionale comunale all’Irpef.

4. Imposta Municipale propria (IMU). Determinazione aliquote e detrazioni d’imposta per l’anno 2021.

5. Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari – Anno 2021 – Art. 58 L. 133/2008. Approvazione.

6. Verifica delle quantità e qualità di aree e fabbricati da destinare alla residenza e alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in proprietà o in diritto di superficie nell’anno 2021. Non disponibilità.

7. Approvazione del Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2021 – 2022, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. N. 50/2016.

8. D. Lgs. N. 50/2016 - Approvazione programma triennale dei Lavori Pubblici 2021-2023 ed elenco annuale 2021.

9. Approvazione del Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per il periodo 2021-2023 (Art. 3 comma 5 L. 24 dicembre 2007 n. 244).

10. Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) – Periodo 2021-2023. Discussione e conseguente deliberazione (Art. 170 comma 1 D. Lgs. n. 267/2000).

11. Approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023 (Art. 151 D. Lgs. 267/2000 e Art. 10 D. Lgs. n. 118/2011)