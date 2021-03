Consiglio comunale, dalle 17.30 diretta dalla sala consiliare

Oggi alle 17.30 si torna nella sala consiliare di Palazzo di città per il consiglio comunale. Come nelle precedenti sedute, l'assemblea si svolge in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio. Il pubblico non è ammesso, ma è assicurata la diretta streaming a cura del Comune, trasmessa anche sulla pagina Facebook di CoratoLive.it. Sul nostro portale anche la diretta testuale.

I punti all'ordine del giorno:

1. Grande Progetto “Adeguamento Ferroviario Area Metropolitana Nord Barese”. Intervento “Raddoppio tratta Corato-Andria Sud Linea Ferroviaria Bari-Barletta. Realizzazione sottopasso ferroviario Km. 45+ 213 e relativa viabilità per soppressione P.L. Km. 45+071 Linea Ferroviaria Bari-Barletta. Acquisizione al patrimonio comunale opere urbanizzazione (sottopasso ferroviario e relativa viabilità) realizzate dalla Società “Ferrotramviaria Spa” ed approvazione schema di convenzione per consegna anticipata e definitiva.

2. Variante Urbanistica puntuale al P.I.P. in zona D1/B approvato con delibera di C.C. n. 533 del 27 novembre 1987, tesa a ridisegnare la maglia “M” attraverso uno scambio tra aree per “verde pubblico” e aree per “lotti edificabili”, con permuta di aree di proprietà comunale, nonché al completamento delle previsioni di Piano.

3. Decreto Legislativo n. 267/2000 del 18/08/2000 – Art. 194 co.1 lett. A). Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 1319/2020 e dal Decreto Collegiale n. 104/2021 resi dalla terza Sez. del TAR Puglia – Bari, a conclusione del giudizio amministrativo contrassegnato al n. 1431/2019 R.R. proposto c/ Comune di Corato.

La diretta video

La diretta testuale

Ore 18.02 - La seduta - prevista alle 17.30 - si apre con il solito puntale ritardo di oltre 30 minuti. Presenti 22 consiglieri: assenti Luigi Perrone (sinora mai presente in aula) e Vincenzo Mastrodonato.

Ore 18.06 - Sindaco De Benedittis: La Asl Bari fa sapere che, in merito all'adesione per i vaccini relativi alle annualità 1942 e 1943, è stata assegnata l'inesatta sede di Ruvo al posto di quella di Corato. L'imprecisione sarà recuperata nei prossimi giorni. A partire dal 12 aprile tutte le vaccinazioni si svolgeranno presso l'hub di Corato. Nessun coratino dovrà andare a vaccinarsi altrove.

Ore 18.12 - Ignazio Salerno: