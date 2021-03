Rischio idrogeologico, progetto del Comune ammesso a finanziamento per un milione di euro

Un progetto del Comune di Corato relativo al rischio idrogeologico è stato ammesso a finanziamento. Lo fa sapere il parlamentare pugliese del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Brescia.

«Il Ministero dell’Interno ha assegnato a 60 Comuni pugliesi più di 92 milioni di euro per finanziare 83 interventi per la messa in sicurezza del territorio» spiega il deputato. I Comuni sono indicati nella mappa consultabile cliccando qui. Tra questi figura anche Ruvo.

«Nella mappa trovate anche altri 126 progetti ammessi dal Ministero per circa 120 milioni di euro che riguardano altri 83 comuni pugliesi» continua Brescia. «Questi interventi sosterranno opere contro il rischio idrogeologico, la messa in sicurezza di strade, ponti, viadotti ed edifici pubblici e l’efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per le scuole. Lavoreremo per far scorrere il più possibile la graduatoria dei finanziamenti ammessi. Sta per partire una nuova procedura del Viminale per la richiesta di altri contributi. C’è un fondo da 450 milioni di euro a disposizione per il 2022 e i comuni potranno presentare la richiesta di contributo entro il prossimo 15 settembre».