«Ho appreso dell’espulsione da un post su facebook di Vito Crimi. Ma la mia decisione di votare in contrasto alle indicazioni del mio gruppo parlamentare, non è certo stata presa a cuor leggero ed è stata determinata da profonde ragioni. I tanti messaggi di solidarietà che sto ricevendo mi confermano di aver fatto la scelta giusta». C'è anche il senatore Dino Mininno - eletto in Salento, ma coratino doc - tra i 15 "dissidenti" del Movimento 5 Stelle che sono stati espulsi dal gruppo parlamentare pentastellato per aver votato "no" alla fiducia del governo Draghi (ha invece votato "sì", come annunciato, l'altra senatrice coratina del M5s, Bruna Piarulli).

Ufficiale dell'Aeronautica Militare, 45 anni, Mininno da alcuni anni risiede a Galatina, dove lavora. È stato eletto al Senato nel listino proporzionale del collegio plurinominale "Puglia 02" (Monopoli, Brindisi, Lecce, Francavilla Fontana, Nardò, Casarano, Taranto, Martina Franca) insieme a Barbara Lezzi, Maurizio Buccarella e Daniela Donno. Una volta in Senato, è entrato subito a far parte della quarta Commissione permanente (Difesa), fino a diventarne vicepresidente nel luglio 2020.

«Ero consapevole che la mia scelta di votare no al governo Draghi avrebbe potuto comportare l’espulsione, ma non avrei potuto votare diversamente - afferma il senatore Minnno - né avrei potuto non votare, assentandomi come ha fatto qualche collega. Perché, oltre che poco coraggioso, questo comportamento avrebbe solo rimandato la decisione alla prossima fiducia, che non tarderà ad arrivare. Piuttosto, trovo bizzarro il fatto di essere stato espulso dal gruppo parlamentare e non dal partito».

Riferendosi ai "dissidenti", il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, ha detto: «Al Senato il Movimento 5 Stelle ha votato sì nel rispetto dell'orientamento emerso in seguito all'ultima consultazione, dove la maggioranza dei nostri iscritti si è espressa a favore. I 15 senatori che hanno votato "no" sono venuti meno all'impegno del portavoce del Movimento che deve rispettare le indicazioni di voto provenienti dagli iscritti». Su quali ragioni si basa il suo "no" al governo Draghi?

«Questo governo è quanto di più antitetico rispetto ai valori fondanti e al programma del Movimento 5 Stelle - spiega Mininno - a partire dalla figura del presidente del consiglio Mario Draghi, la cui storia lo qualifica come garante dell’alta finanza e della élite europea di cui fa parte, piuttosto che degli interessi del popolo italiano. Il governo Draghi, tra l'altro, si è formato attraverso un gioco di palazzo, determinato da una crisi di governo innescata da Matteo Renzi che ha sostituito il presidente Conte con una figura tecnica svincolata da un'effettiva investitura democratica. In più, la maggioranza che supporta questo governo risulta eccessivamente eterogenea per consentire un'azione politica coerente, la quale, peraltro, è così ampia da rendere superfluo l’appoggio del Movimento, che conseguentemente non avrà alcuna possibilità di incidere, né di salvaguardare i risultati finora ottenuti in questa legislatura. Alla fine - prosegue il senatore coratino - il governo “di alto profilo” richiesto dal Presidente della Repubblica si è rivelato essere un minestrone frutto di un compromesso, secondo una logica spartitoria finalizzata a far coesistere forze politiche da sempre contrapposte, e che ha disatteso le aspettative degli italiani e di quegli attivisti che avevano ingenuamente votato su Rousseau per l’appoggio al governo Draghi, nel quale peraltro al Movimento vengono assegnati quattro ministeri assolutamente marginali e quasi ininfluenti».

Tra i 15 "no" a Draghi spiccano quelli di Barbara Lezzi, ministro per il Sud del primo governo Conte, e Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare Antimafia. Alcuni degli espulsi starebbero valutando di adire le vie legali. «Non credo che farò ricorso» dice Mininno. «C’è grande sofferenza nell’interrompere un percorso iniziato parecchi anni fa da semplice attivista, ma mi sento fuori luogo in un partito che in pochi anni ha subìto un processo di normalizzazione e integrazione nel sistema rinunciando al suo spirito rivoluzionario».

Più d'uno ha detto che i senatori espulsi potrebbero dare vita a un nuovo soggetto politico. «Ne stiamo parlando. Auspico - conclude Mininno - che si possa partire da un soggetto politico che si basi sui valori fondanti disattesi dal Movimento 5 Stelle e che si ponga all’opposizione di questo governo».