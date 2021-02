Oltre 93mila euro per cimitero, bagni pubblici e parco comunale: i dubbi di Sud al Centro

Lettera aperta indirizzata al sindaco De Benedittis da Mario Malcangi, coordinatore cittadino del movimento Sud al Centro, in merito alla determina 16 ​in cui si prevedono impegni di spesa per servizi cimiteriali​, gestione bagni pubblici ​e pulizia servizi igienici del parco comunale, tutti affidati all'Asipu, per un totale di circa 93.500 euro. Il movimento contesta la «mancanza della nota nella quale la società ha dettagliato la valorizzazione delle prestazioni», «la quantità di funzioni che si vorrebbe affidare all’esiguo personale della società in house», chiede se «gli operatori adibiti alle operazioni cimiteriali abbiano le opportune abilitazioni» e chi si dedicherà «alla pulizia dei viali e degli ambienti pertinenziali del nostro cimitero». Infine chiede di «rivedere e correggere la decisione di procedere alla chiusura antimeridiana dei bagni di Piazza V. Emanuele e Largo Abbazia» e di «affidare tali servizi per un periodo più lungo» in modo da «attivare economie di scala e di razionalizzazione». Di seguito il testo integrale della lettera.

«La determina in oggetto ha inteso estendere, per il bimestre gennaio/febbraio c.a., l’affidamento alla Asipu dei seguenti servizi, con contestuali cospicui impegni di spesa: servizi cimiteriali (custodia, operazioni cimiteriali, navetta interna, gestione illuminazione votiva) euro 60.237,00; gestione bagni pubblici (custodia e pulizia servizi igienici) euro 18.161,00; custodia e pulizia servizi igienici del parco comunale (6 ore mattina + 4 ore pomeridiane) euro 15.133,00.

L’analisi di tale Atto ha evidenziato lacune e interrogativi che questa lettera aperta ha l’intento di evidenziare e portare alla Sua attenzione per ottenere spiegazioni e integrazioni che ci consentano di comprendere meglio la bontà ecomico/funzionale di tale scelta.

Innanzitutto preme segnalare la mancanza in allegato della Nota Asipu n. 1928/2020 del 15.01.2020 nella quale la società “ha dettagliato la valorizzazione delle prestazioni (in discussione) elaborandola con metodo analitico con riferimento alle voci di spesa relative al personale, servizi, materiali di consumo, spese generali e costi di sicurezza”. Tale assenza, chiaramente, priva il lettore del documento di un fondamentale strumento di analisi e di giudizio di quanto in esso disposto.

Continuando poi, numerose perplessità si palesano passando a considerare i compiti attribuiti ad Asipu in merito ai “servizi cimiteriali” comprendenti: la custodia, le operazioni cimiteriali (tumulazione, estumulazione, inumazione ed esumazione), navetta interna e gestione lampade votive. Molto (forse troppo) ampia appare, infatti, la quantità di funzioni che si vorrebbe affidare all’esiguo personale della società in house soprattutto in questo particolare periodo di grave e letale pandemia. Ci chiediamo (Le chiediamo) con quali e quanti addetti Asipu dovrebbe far fronte a tale gravoso impegno visto che nei mesi scorsi il personale addetto è risultato spesso insufficiente per gestire la ingente mole di lavoro da svolgere?

Ed ancora, avete certezza che gli operatori adibiti alle operazioni cimiteriali abbiano le opportune abilitazioni (corso di formazione e attestato ) per svolgere l’attività di necrofori? È possibile (così come ci riferiscono molti cittadini) che la gestione delle lampade votive venga svolta da un solo operatore una volta alla settimana per cui numerose lampade votive disdettate restano funzionanti mentre le nuove installazioni hanno notevoli ritardi? Nessun accenno si dedica alla pulizia dei viali e degli ambienti pertinenziali del nostro cimitero; dal testo della determina non appare essere di competenza degli addetti Asipu, ma parimenti non viene eseguita dal personale Sanb che si limita solo alla raccolta dei rifiuti presenti nei raccoglitori; chi ha il compito di garantire tale indispensabile servizio?

Riguardo alla gestione dei bagni pubblici riteniamo che sia indispensabile rivedere e correggere la decisione (assunta il 24 gennaio 2020) di procedere alla chiusura antimeridiana dei bagni di Piazza V. Emanuele e Largo Abbazia in considerazione della imprescindibile finalità di rendere quanto più confortevole la vivibilità del nostro Comune (non solo nelle ore pomeridiane) e di scongiurare comportamenti lesivi del decoro urbano.

Infine ci permettiamo di sottoporLe questa considerazione: con la Determina si sono impegnati oltre 93.500 euro per i soli mesi di gennaio e febbraio; se si continuasse su questa strada (l’esperienza insegna che non ci sia cosa più definitiva di quanto deciso temporaneamente...) per l’intero anno il nostro Comune sarebbe chiamato ad utilizzare oltre 558.000 euro! Non Le sembrano troppi? Non sarebbe stato più opportuno ed economico affidare tali servizi per un periodo più lungo che permettesse di attivare economie di scala e di razionalizzazione anche alla luce dei compiti futuri che la società Asipu dovrà svolgere per non vedere depauperate le sue notevoli potenzialità? Attendiamo fiduciosi le Sue puntuali considerazioni in merito».