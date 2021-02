Bando ministeriale sulla qualità dell'abitare, aumentano le risorse per il progetto del Comune

Lo scorso novembre, appena si è insediata la giunta comunale, l'assessore alla Qualità urbana, arch. Antonella Varesano, e il sindaco Corrado De Benedittis, venuti a conoscenza del "Programma innovativo qualità dell'abitare", Decreto del Ministero per le Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Ministero per i Beni e le attività culturali e per il Turismo, decisero di parteciparvi nell'ambito della Città Metropolitana di Bari, candidando un progetto per il Comune di Corato.

Il bando mette a disposizione delle Città Metropolitane e dei Comuni di oltre 60mila abitanti, risorse per oltre 853 milioni di euro per gli anni 2020-2033, destinati al programma innovativo per l’abitare, al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, culturale e della coesione sociale. In seguito all'adempimento di due scadenze precedenti, nella giornata di ieri l'assessore Varesano ha incontrato il Gruppo di lavoro della Città Metropolitana di Bari nella fase di co-progettazione del programma.

La proposta prevede la realizzazione di opere di ristrutturazione e riqualificazione energetica, in chiave innovativa, di un fabbricato di proprietà del Comune destinato a edilizia economica e popolare realizzato negli anni Settanta, il cui primo piano, da alcuni anni, è stato adibito ad attività con finalità sociali, in particolare, è sede del Centro Aperto Polivalente per Minori (CAP) e Centro di Ascolto per le Famiglie (CAF), che saranno riaperti nei prossimi giorni.

Considerata l’unicità dell'edificio, isolato all’interno dell’ambito urbano di appartenenza, densamente abitato, caratterizzato da edilizia intensiva, l’intervento, che potrebbe diventare progetto pilota di buone pratiche da adottare, per promuovere la qualità dell’abitare, è stato ritenuto tra quelli che maggiormente centrano l'obiettivo del bando. Per tal motivo, la Città Metropolitana ha deciso di mettere a disposizione del Comune di Corato il 20% di risorse in più per la realizzazione del progetto, per un ammontare complessivo di 1.200.000 euro.