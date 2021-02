Dalle 17 il consiglio comunale in diretta streaming e testuale

Questo pomeriggio alle 17 si torna nella sala consiliare di Palazzo di città per il consiglio comunale. Come nelle precedenti sedute, l'assemblea si svolge in presenza, nel rispetto delle misure anticontagio. Il pubblico non è ammesso, ma è assicurata la diretta streaming a cura del Comune, trasmessa anche sulla pagina Facebook di CoratoLive.it. Sul nostro portale anche la diretta testuale.

I punti all'ordine del giorno:

1. Istituzione delle Commissioni Consiliari permanenti - Art. 15 e segg. dello Statuto e Artt. 14 e 15 del Regolamento del Consiglio Comunale. Modifica delibera n. 8 del 31.12.2020.

2. Mozione, ai sensi dell’art. 49 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, avente ad oggetto: “Localizzazione del deposito nazionale di stoccaggio per le scorie nucleari”, presentata, in data 28.01.2021 al prot. n. 4478, dal Sindaco Corrado Nicola De Benedittis, Presidente del Consiglio Valeria Mazzone e dai Consiglieri Gabriele Diaferia, Domenico Pisicchio, Anna Carminetti, Antonella De Benedittis, Nadia Gloria D’Introno, Giuseppe Di Bartolomeo, Vincenzo Mastrodonato, Michele Bovino, Salvatore Mascoli, Vito Bovino, Anna Malcangi, Graziella Valente.

3. Art. 42 - comma 2 lett. M) - D. Lgs. n. 267/2000 - Determinazione indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni.

4. Art. 46 - comma 3 - D. Lgs. n. 267/2000 e Art. 26 - comma 6 - vigente Statuto Comunale - Approvazione linee programmatiche. Programma Comunale per il Diritto allo Studio (L.R. 31/2009) e per la promozione del Sistema Integrato di Educazione e di Istruzione (D. Lgs. n. 65/2017) - Anno 2021.

La diretta