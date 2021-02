Tari, la replica del Comune: «Nessun aumento è stato deciso da questa amministrazione»

«Nessun aumento Tari è stato deciso da questa amministrazione». Arriva a stretto giro la risposta di Palazzo di città alla nota del movimento politico Città Nuova in cui si parlava di un aumento della tariffa sui rifiuti in seguito all'utilizzo di «una nuova banca dati, proveniente dagli Uffici comunali, che ha sovrascritto quella precedente e già a disposizione di SixT».

«Smentiamo categoricamente le ipotesi fatte dal Movimento Politico Città Nuova» affermano dal Comune. «Come da delibera di settembre 2020 del Commissario Straordinario, le tariffe non hanno subito alcuna modifica, né in aumento e né in riduzione, ma sono state riconfermate quelle dell'anno precedente. Non vi è stata nessuna imposizione da parte dell'Amministrazione. La bollettazione Tari 2020 è un obbligo in carico a SiXT Spa in forza del contratto di servizi in essere. La stessa SIxT spa in piena e corretta autonomia gestionale, è obbligata ad aggiornare l'anagrafica con quella comunale ogni 2/3 anni.

L'aggiornamento dell'anagrafica è, dunque, una regolare prassi periodica avvenuta anche nel 2016 e nel 2018. In seguito a questo aggiornamento, i domiciliati fuori comune e gli ospiti di Rsa o Rssadovranno dimostrare che il loro domicilio è altrove. Allo stesso modo, chi ha dichiarato di avere l'immobile in ristrutturazione, dopo i tre anni di esenzione, se i lavori sono ancora in corso, dovrà dimostrare che il titolo per i lavori è ancora aperto o in corso e avrà la proroga dell'esenzione. Per la massima trasparenza e nel massimo rispetto di tutti i cittadini e del periodo pandemico che si sta vivendo è utile ricordare che il cittadino non è costretto a recarsi presso gli uffici della SiXT, ma come da nota già divulgata in data 13 gennaio, è stato attivato un portale online, sia per i pagamenti che per le dichiarazioni o richieste di rettifiche. Per le semplici richieste informative, inoltre, sono sempre operativi i canali e-mail e telefonici».