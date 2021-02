Demos: «Totale fiducia nel sindaco, ridaremo slancio alla comunità»

Nel botta e risposta tra Forza Italia e il sindaco De Benedittis si inserisce anche Demos - Democrazia Solidale, una delle forze politiche che compongono la maggioranza. In una nota a firma del coordinamento cittadino, Demos «esprime piena e totale fiducia nell’operato del Sindaco e dell’intera Amministrazione» e «conferma la solidità della maggioranza, al fianco di tutti i partiti e movimenti della convergenza politica CAP70033». Di seguito la nota integrale.

«La città di Corato vive da circa tre mesi una nuova esperienza politica. DemoS Corato, protagonista di una campagna elettorale entusiasmante e prima forza politica della convergenza CAP70033 per numeri di consensi acquisiti, esprime piena e totale fiducia nell’operato del Sindaco e dell’intera Amministrazione da lui guidata.

Viviamo un momento storico e sociale fortemente condizionato e segnato dall’emergenza sanitaria ad oggi gestita con equilibrio e misura senza lasciarsi andare a catastrofismi e facili sensazionalismi. La diffusione dei c.d. numeri non può diventare metronomo per osservare comportamenti corretti e rispettosi. L’emergenza sanitaria è gestita in questa nostra città con la forza, ma anche con la sobrietà necessaria. Siamo parte di un sistema più complesso che ha vissuto e vive profonde difficoltà e che solo ora prova a trovare gli equilibri necessari. Questa difficile e complicata gestione certamente non agevola un lavoro di rilancio economico, sociale e politico della nostra Città.

È necessario a questo proposito ricordare che veniamo da un immobilismo amministrativo che di fatto ha paralizzato lo slancio sociale, economico e politico di una intera collettività. I governi di centrodestra che hanno governato la nostra Città negli ultimi 20 anni ci regalano una Città senza progetti e prospettive. Lasciata naufragare nel mare del “commissariamento facile”. Una macchina amministrativa affaticata, che si regge oggi, solo grazie alla “buona volontà” e professionalità di chi è rimasto, È il risultato di una politica miope e da piccolo cabotaggio che non può che farsi sentire in questa fase di rilancio e di “resistenza”. In questo contesto, quanto sin ora fatto in soli 3 mesi, non può che trovare il nostro pieno apprezzamento.

Non a caso i primi atti introdotti da questa Amministrazione riguardano proprio la nomina del nuovo Dirigente al settore Urbanistica e SUAP, Arch. Antonio Vendola, del nuovo Segretario Comunale, il dott. Giambattista Rubino, a seguito del pensionamento del dott. Luigi D’introno, l'approvazione delle linee di indirizzo per l'utilizzo del Fondo incentivante per i dipendenti, la predisposizione di un nuovo piano assunzionale che preveda un fattivo aumento di tecnici, amministrativi e nuove forze per il Corpo dei Vigili Urbani ridotto anch’esso al “minimo storico”.

Riparlare di “cultura partecipata” e mettere intorno allo stesso tavole realtà culturali, artistiche e dello spettacolo. Riaprire un Teatro, volerlo con forza e farlo! Regalare un Natale sì sospeso, ma presente. Far ripartire manutenzioni e attenzioni verso il “verde” cittadino in completo stato di abbandono. Le potature eseguite nei giusti tempi avevamo dimenticato cosa fossero. Procedere con la celerità necessaria e ultimare gli interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19, nell’ambito del Programma Operativo Nazionale - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Sottoscrivere patti di comunità con le realtà educative locali per aprire nuovi orizzonti di crescita e inclusione sociale. Rimodulare gli aiuti alle fasce sociali fragili rivedendo i criteri di assegnazione che tengano realmente conto delle nuove e reali esigenze. Avviare il Servizio di Assistenza Domiciliare gratuita per anziani e disabili non autosufficienti che sono positivi al Covid. Prestare attenzione ai giovani offrendo loro prime opportunità di crescita e formazione: Bando PIN – Bando ANCI “Fermenti in Comune”.

Tutto questo va nella direzione che ci siamo prefissati e che con l’amministrazione De Benedittis raggiungeremo: ridare slancio alla nostra comunità. Abbiamo la necessità e l’opportunità di cambiare i metodi del fare politica a Corato. La città ci guarda, i giovani, gli anziani, gli uomini e le donne di questa nostra comunità hanno bisogno di parole che aprano prospettive e diano speranza e risposte concrete. L’impegno di DemoS, che conferma la solidità della maggioranza, al fianco di tutti i partiti e movimenti della convergenza politica CAP70033 (Rimettiamo In Moto La Città, Partito Democratico, Italia In Comune, Italia Viva), è quello di rinnovare totalmente linguaggi, stile e classe politica della nostra città».