Urbanistica, c'è il nuovo dirigente. Subito un incontro con i referenti dei tecnici

Il nuovo dirigente del settore Urbanistica e Suap del Comune, Antonio Vendola, alla presenza del sindaco, dell'assessore all'Urbanistica, Antonella Varesano e del consigliere comunale, Franco Avella, ha incontrato i referenti comunali e provinciali delle categorie professionali tecniche.

«I tecnici - fa sapere Palazzo di città in una nota - hanno rappresentato al dirigente le principali problematiche ed esigenze sentite dagli operatori del settore, tra cui Suap e possibilità di snellire alcune procedure, cambio destinazione d’uso in zone omogenee, problematiche relative al recupero dei sottotetti, aggiornamento del Regolamento edilizio da approvare, eliminazione dei sorteggi per le Cila, ma puntuale controllo delle documentazioni, verifica degli oneri di urbanizzazione e calcolo dei costi di costruzione, riorganizzazione degli archivi comunali per agevolare l'accesso agli atti.

Il dirigente, con grande disponibilità all'ascolto, ha preso nota delle problematiche evidenziate e, nello spirito della reciproca collaborazione, ha esortato tutti i tecnici ad una completezza delle pratiche ed una chiarezza nei grafici in modo da velocizzare i tempi di controllo e gli iter burocratici. Si è trattato del primo di una serie di incontri che l'amministrazione e il dirigente hanno intenzione di svolgere con le categorie tecniche, per avviare un percorso sempre più collaborativo, per il rilancio e la promozione del settore edilizio».

«L'impegno dell'amministrazione comunale - dice il sindaco De Benedittis - è quello di avere una macchina amministrativa che sia alleata della cittadinanza nella soluzione rapida ed efficace dei problemi». «È importante - dichiara l'assessore Varesano - aprire una nuova stagione in cui l'urbanistica e l'edilizia non siano soltanto trattate in termini quantitativi, ma con una grande attenzione alla qualità e allo sviluppo sostenibile del territorio. A breve sarà fissato un incontro con gli imprenditori per avviare una proficua riflessione sulle aree produttive e sulla zona industriale».