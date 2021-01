Lo strappo di Salvatore Mascoli: lascia il Pd e passa nel gruppo misto

Smottamenti nella maggioranza del sindaco De Benedittis. Ieri il consigliere Salvatore Mascoli ha protocollato a Palazzo di città un documento nel quale sancisce la sua fuoriuscita dal gruppo consiliare del Pd e il passaggio nel gruppo misto.

Alla base della scelta, spiega lo stesso Mascoli confermando l'accaduto, c'è «il forte dissenso con il modus operandi del segretario del Pd, tra l'altro mai eletto da nessuno». Proprio pochi giorni fa il partito ha fatto sapere, via social, di aver rinnovato i propri organi ufficiali, confermando Di Girolamo nel ruolo di segretario, coadiuvato dai vicesegretari Francesco Marcone e Francesco Mascoli e dal tesoriere Ciccio Colonna.

«Mi hanno proposto per il ruolo di presidente del consiglio, ma poi non mi hanno detto che non mi avrebbero votato» aggiunge Salvatore Mascoli. «Resto fedele alla maggioranza - precisa poi il consigliere - ma analizzerò volta per volta i provvedimenti e prenderò le mie decisioni, guardando anche alla colazione di Vito Bovino che si è sempre dimostrata leale».

«Il sottoscritto Mascoli Salvatore - si legge nella lettera protocollata in Comune - eletto consigliere comunale nella lista del Partito Democratico, comunica la decisione di dimettersi dal predetto gruppo consiliare e di proseguire l’esperienza in seno al consiglio comunale aderendo al gruppo misto, poiché fermamente convinto di poter meglio operare per il bene del nostro comune dalla posizione di autonomia che tale scelta consente. Tale decisione non pregiudica ad assumere la presidenza della commissione consiliare "Servizi sociali - sanità", considerata la quarantennale esperienza di operatore sanitario e le conoscenze acquisite nel campo delle linee politiche organizzative della sanità e delle preminenti tematiche dell’area socio-sanitaria».

La mossa di Mascoli - il consigliere più suffragato tra i quattro eletti nelle file del Partito Democratico - rappresenta certamente uno strappo, ma non si tratta di un fulmine a ciel sereno. Le prime avvisaglie erano infatti già emerse nel corso del consiglio comunale d'esordio convocato il 21 dicembre scorso. Nelle prime due votazioni per l'elezione del presidente dell'assemblea (avvenuta, com'è noto, a scrutinio segreto), due componenti della maggioranza (composta da 15 consiglieri più il sindaco) votarono diversamente dal resto del proprio schieramento. Alla terza votazione, quando poi venne eletta Valeria Mazzone, il "franco tiratore" rimase invece solo uno.

La decisione formalizzata da Salvatore Mascoli, in ogni caso, alza il livello di tensione nella maggioranza e dà vita a quel gruppo misto che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe accogliere anche altri presunti scontenti.