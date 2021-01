Violenza in città, la senatrice Piarulli chiede un incontro al sindaco

Quattro auto incendiate e l'esterno di una pizzeria in fiamme. Gli ultimi episodi di voilenza in città hanno spinto la sentarice Bruna Piarulli (M5S) a chiedere un incontro al sindaco De Benedittis per discutere sulle eventuali soluzioni.

«Continuano gli episodi di violenza nella nostra città. Il 19 novembre, con Nico Longo, ho incontrato il Sindaco e la giunta convenendo sull’urgenza di convocare il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica» scrive la senatrice coratina. «Oggi ho chiesto di incontrare ancora una volta il Sindaco, unitamente al Consigliere Regionale Grazia Di Bari, per conoscere cosa è stato fatto da novembre ad oggi e per coordinare le attività necessarie per risolvere energicamente il problema sicurezza».

«Chiedo di incontrare Lei e l'assessore alla Pubblica Sicurezza il giorno 16 gennaio - si legge nella lettera inviata questa mattina in Comune - al fine di conoscere quali provvedimenti sono stati adottati dall'amministrazione comunale e quali intende adottare, al fine di poter intervenire incisivamente per arginare la pericolosa escalation di violenza nella nostra comunità».