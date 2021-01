Giambattista Rubino nuovo segretario generale del Comune

Il Comune ha un nuovo segretario generale. È Giambattista Rubino, 59 anni, fasanese di nascita ma residente a Bari. Prende il posto di Luigi D'Introno, andato in pensione il 30 novembre e rimasto in carica per 17 anni.

Rubino, segretario di fascia A, è entrato in servizio il 7 gennaio.

L'ultimo incarico del nuovo segretario generale è stato svolto nel Comune di Modugno dove si è insediato nel 2018. Nel suo lungo curriculum, cominciato nel 1989 a Montemurro, piccola città del potentino, figurano diverse città del barese come Alberobello, Turi, Rutigliano e Capurso.