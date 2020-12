"Festival sotto l'Albero", la presentazione della kermesse dal Teatro Comunale

Si chiama “Festival sotto l’Albero”, il regalo di Natale che il Festival del Cinema Europeo offre al suo pubblico, disponibile gratuitamente dal 20 dicembre al 10 gennaio sulla piattaforma www.ondemand.festivaldelcinemaeuropeo.com.

Un evento speciale per ringraziare quanti, nel corso degli anni, hanno seguito il Festival e per offrire a tutti coloro che amano il cinema una selezione del miglior panorama cinematografico europeo e pugliese. Sarà possibile vedere tutti i film vincitori del “Concorso Ulivo d’Oro-Premio Cristina Soldano” e una selezione dei migliori cortometraggi dei più importanti giovani registi pugliesi presentati nel “Concorso Puglia Show” e in altre sezioni durante le ventuno edizioni del Festival del Cinema Europeo.

Il Festival del Cinema Europeo si propone come un connubio di ricerca e sperimentazione, con una particolare attenzione a nuovi temi e linguaggi audiovisivi.

Molti sono i registi europei selezionati in Concorso che hanno trovato un ulteriore slancio per le loro carriere cinematografiche. Si pensi a Ildikò Enyedi (vincitrice della I edizione), che ha vinto l’Orso d’Oro a Berlino nel 2017 ed ha appena terminato le riprese del suo ultimo film, una coproduzione internazionale con un cast di rilievo, tra cui Jasmine Trinca, che conobbe a Lecce nel 2018; il regista e sceneggiatore danese Joachim Trier (che ha vinto 2 volte l’Ulivo d’Oro nell’VIII e XIII edizione), il cui ultimo film presentato a Cannes Louder Than Bombs è uscito in Italia col titolo Segreti di famiglia; il russo Valeriy Todorovskiy (vincitore della VI edizione), il cui ultimo film Bolshoy è uscito in Italia col titolo La ballerina del Bolshoi; Benedek Fliegauf (vincitore della XVII edizione), considerato tra i più talentuosi autori della nuova generazione del cinema ungherese, che partecipò a Lecce con Womb, uscito poi in Italia; il giovane Dalibor Matanic (vincitore della X edizione), figura di spicco del cinema croato, vincitore della sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes 2015.

Il programma del “Festival sotto l’Albero” sarà annunciato domenica 20 dicembre alle ore 18 da Alberto La Monica - direttore del Festival del Cinema Europeo - e da Luigi La Monica - direttore del Concorso Puglia Show, trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Festival del Cinema Europeo dal Teatro Comunale di Corato, città in cui dal 1 al 6 maggio 2000 si svolse la I edizione del Festival.

All’inaugurazione interverranno: Luciana Castellina - giornalista, Massimo Bray - assessore alla Cultura e Turismo della Regione Puglia, Aldo Patruno - direttore del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, Corrado De Benedittis neo Sindaco di Corato che in tale occasione annuncerà la prossima adesione del Comune di Corato alla Fondazione Apulia Film Commission, Simonetta Dellomonaco - Presidente di Apulia Film Commission, Antonio Parente - Direttore di Apulia Film Commission.

In chiusura del “Festival sotto l’Albero”, venerdì 8 gennaio alle ore 18.00, sarà trasmesso, in diretta streaming sulla pagina Facebook del Festival del Cinema Europeo, l’incontro dal titolo “Il Cinema che verrà” sulle aspettative e sulle prospettive dell’industria cinematografica, considerata la contingenza emergenziale.

Il dibattito, moderato da Enrico Magrelli, vedrà la partecipazione di personalità autorevoli del cinema italiano tra cui Mario Lorini - Presidente Associazione Nazionale Esercenti Cinematografici e Luigi Lonigro - Presidente Nazionale Distributori Anica.

Il “Festival sotto l’Albero” è ideato ed organizzato dall’Associazione Culturale Art Promotion, in collaborazione con Apulia Film Commission, Festival Scope, Shift72 e con il Patrocinio del Comune di Corato.

I titoli in rassegna

Concorso Ulivo d’Oro - Premio Cristina Soldano

Simon mágus di Ildikó Enyedi (Ungheria 1999) - vincitore I edizione, Corato 1-6 maggio 2000

Passport di Péter Gothár (Ungheria 2001) - vincitore II edizione, Lecce 2-9 giugno 2001

Good hands di Peeter Simm (Estonia 2001) - vincitore III edizione, Lecce 13-20 aprile 2002

Mulher policia di Joaquim Sapinho (Portogallo 2003) - vincitore IV edizione, Lecce 7-12 aprile 2003

Babusya di Lidia Bobrova (Russia 2003) - vincitore V edizione, Lecce 19-24 aprile 2004

My step brother frankenstein di Valery Todorovsky (Russia 2004) - vincitore VI edizione, Lecce 5-10 aprile 2005

The italian di Andrej Kravčuk (Russia 2005) - vincitore VII edizione, Lecce 25-30 aprile 2006

Reprise di Joachim Trier (Norvegia 2006) - vincitore ex-aequo VIII edizione, Lecce 17-22 aprile 2007

Warchild di Christian Wagner (Germania 2006) - vincitore ex-aequo, VIII edizione, Lecce 17-22 aprile 2007

Pudor di Tristàn e David Ulloa (Spagna 2007) - vincitore IX edizione, Lecce 15-20 aprile 2008

Kino lika di Dalibor Matanic (Croazia 2008) - vincitore X edizione, Lecce 31 marzo-5 aprile 2009

Desperados on the block di Tomasz Emil Rudzik (Germania 2009), vincitore XI edizione, Lecce 13-18 aprile 2010

The woman with a broken nose di Srđan Koljević (Serbia 2010) - vincitore XII edizione, Lecce 12-16 aprile 2011

Oslo, 31. August di Joachim Trier (Norvegia 2011) - vincitore XIII edizione, Lecce 17-21 aprile 2012

Loving di Slawomir Fabicki (Polonia 2012) - vincitore XIV edizione, Lecce 8-13 aprile 2013

Blind dates di Levan Koguashvili (Bulgaria 2013) - vincitore XV edizione, Lecce 28 aprile - 3 maggio 2014

Song of my mother di Erol Mintas (Turchia 2014) - vincitore XVI edizione, Lecce 13-18 aprile 2015

Lily lane di Benedek Fliegauf (Ungheria 2016) - vincitore XVII edizione, Lecce 18-23 aprile 2016

A taste of ink di Morgan Simon (Francia 2017) - Premio Speciale della Giuria e Premio Agiscuola, XVIII edizione, Lecce 3-8 aprile 2017

The constitution - due insolite storie d'amore di Rajko Grlić (Croazia 2017) - Premio per la Migliore Sceneggiatura, Premio del Pubblico, Premio SNGCI al Miglior Attore a Nebojsa Glogovac, XVIII edizione, Lecce 3-8 aprile 2017

La fête est finie di Marie Garel-Weiss (Francia 2017) - vincitore XIX edizione, Lecce 9-14 aprile 2018

Oray di Akif Büyükatalay (Germania 2019) - vincitore XX edizione, Lecce 8-13 aprile 2019

Twelve thousand di Nadège Trebal (Francia 2019) - vincitore XXI edizione, online 31 ottobre - 7 novembre 2020

Eventi Speciali

Perotti point di Alessandro Piva (2007) - Sezione “Cinema e Realtà”, IX edizione

La luna nel deserto di Cosimo Damiano Damato (2008) - Evento Speciale, IX edizione

Diario di uno "scuro" di Davide Barletti, Lorenzo Conte (2008) - Sezione “Cinema e Realtà”, X edizione

L'uomo doppio di Cosimo Terlizzi (2012) - Sezione “Cinema e Realtà”, XIV edizione

La carna trist. di Marisa Vallone (2013) - Vetrina Centro Sperimentale di Cinematografia, XV edizione

Concorso di cortometraggi Puglia Show

Zinanà di Pippo Mezzapesa (2003) - Rassegna di cortometraggi, V edizione

Il cammino di Edoardo Winspeare (2004) - Rassegna di cortometraggi, VI edizione

Il dio della pioggia di Angelo Amoroso D'Aragona (2004) - Rassegna di cortometraggi, VI edizione

Liturgia della bancarella di Simone Salvemini (2005) - Rassegna di cortometraggi, VII edizione

Io parlo murgiano di Lorenzo Zitoli (2005) - Rassegna di cortometraggi, VII edizione

U semaforu di Sophie Chiariello (2006) - Rassegna di cortometraggi, VIII edizione

Quasi sia di Gianni De Blasi (2006) - Rassegna di cortometraggi, VIII edizione

Tutto bene di Sergio Recchia (2008) - Miglior cortometraggio, IX edizione

Palpebra su pietra di Carlo Michele Schirinzi (2006) - in Concorso, IX edizione

Polvere di Danilo Caputo (2007) - in Concorso, IX edizione

Dove i miei occhi di Corrado Punzi (2008) - in Concorso, IX edizione

I custodi di Giuseppe Tandoi (2006) - in Concorso, IX edizione

L'oro rosso di Cesare Fragnelli (2007) - in Concorso, IX edizione

Danze di palloni e coltelli di Chiara Idrusa Scrimieri (2009) - Miglior cortometraggio, XI edizione

Xie zi di Marco Giuseppe Albano (2010) - Menzione Speciale, XI edizione

Ice cream di Roberto De Feo, Vito Palumbo (2009) - in Concorso, XI edizione

Sole negli occhi di Lorenzo Corvino (2009) - in Concorso, XI edizione

Uerra di Paolo Sassanelli (2009) - Fuori Concorso, XI edizione

Il signor h di Mirko Dilorenzo (2010) - Miglior cortometraggio, XII edizione

Darkness within Buio dentro James Kendall (2010) - Menzione Speciale, XII edizione

Linea nigra di Anna Gigante (2010) - in Concorso, XII edizione

Terrealmargine - wasted di Alessandra Ondeggia (2010) - in Concorso, XII edizione

Milanonichisoloandata di Paola Crescenzo e Daniele Guadalupi (2010) - in Concorso, XII edizione

Sposerò Nichi Vendola di Andrea Costantino (2009) - Fuori Concorso, XII edizione

Il bando di Gianluca Sportelli (2011) - Miglior cortometraggio, XIII edizione

Altri giorni di Giovanna Delvino (2012) - Menzione Speciale, XIII edizione

Fireworks di Giacomo Abbruzzese (2011) - in Concorso, XIII edizione

Oroverde di Pierluigi Ferrandini (2012) - Fuori Concorso, XIII edizione

Matilde di Vito Palmieri (2013) - Miglior cortometraggio, XIV edizione

Bibliothèque di Alessandro Zizzo (2013) - in Concorso, XIV edizione

Volti di Antonio De Palo (2013) - in Concorso, XIV edizione

Viatempioantico di Michele Alberto Chironi (2013) - Miglior cortometraggio, XV edizione

Mona blonde di Grazia Tricarico (2013) - Menzione Speciale, XV edizione

Alle corde di Andrea Simonetti (2013) - in Concorso, XV edizione

Frammenti d'inverno di Gianluca Colitta (2014) - Fuori Concorso, XV edizione

La baracca di Federico Di Corato e Alessandro De Leo (2014) - Premio Emidio Greco, XVI edizione

Destination de dieu di Andrea Gadaleta Caldarola (2014) - Miglior cortometraggio, XVI edizione

Cala paura di Gianluca Marinelli (2014) - Menzione Speciale, XVI edizione

Nuvola di Giulio Mastromauro (2014) - in Concorso, XVI edizione

Cratta di Fausto Romano (2014) - in Concorso, XVI edizione

Tutto su madeleine di Sabina Andrisano (2015) - Miglior cortometraggio, XVII edizione

Giuseppe che sapeva volare Luca Cucci (2015) - Menzione Speciale, XVII edizione

Kelime di Federico Mudoni (2015) - Premio Rai Cinema Channel, XVII edizione

Il tradimento di ippocrate di Giuseppe De Mita (2015) - Premio Unisalento, XVII edizione

Emergency exit - medio oriente di Brunella Filì (2015) - in Concorso, XVII edizione

Io non sono grande di Naike Anna Silipo (2015) - in Concorso, XVII edizione

...Ed è subito notte! di Paolo Rollo (2016) - Miglior cortometraggio, XVIII edizione

Ieri e domani di Lorenzo Sepalone (2017) - Menzione Speciale, XVIII edizione

Erma di Luciano Toriello (2017) - in Concorso, XVIII edizione

Studio di Francesco Dongiovanni (2016) - Fuori Concorso, XVIII edizione

Piccole italiane di Letizia Lamartire (2017) - Menzione Speciale, XIX edizione

L'uomo proibito di Tiziano Russo (2018) - Premio Rai Cinema Channel, XIX edizione

Nessun dorma di Paolo Strippoli (2017) - Miglior cortometraggio, XX edizione

Et in terra pacis di Mattia Epifani (2018) - Premio Rai Cinema Channel, XX edizione

Satyagraha di Nuanda Sheridan (2018) - Premio Unisalento, XX edizione

Anche gli uomini hanno fame di Gabriele Licchelli, Francesco Lorusso, Andrea Settembrini (2019) - Miglior cortometraggio, XXI edizione

Mia sorella di Saverio Cappiello (2019) - Menzione Speciale, XXI edizione

Sottosuolo di Antonio Abbate (2019) - Premio CGIL Puglia, XXI edizione

Stranger di Antonio Stea (2019) - Premio Unisalento e Menzione Speciale, XXI edizione "

Genericamente di Giulio Neglia (2019) - in Concorso, XXI edizione

La fine del bruco di Chiara Sciacovelli (2019) - in Concorso, XXI edizione